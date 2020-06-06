موعد مباراة هوفنهايم وفورتونا دوسلدورف والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فورتونا دوسلدورف ضيفة هوفنهايم اليوم السبت على ملعب إسبريت أرينا ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر بطولة الدوري الإلماني. موعد مباراة فورتونا دوسلدورف وهوفنهايم تنطلق مباراة مباراة فورتونا دوسلدورف وهوفنهايم في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة، بتوقيت القاهرة، في حين تكون مباراة فورتونا دوسلدورف وهوفنهايم في تمام الساعة الرابعة ونصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية. Advertisements بينما تكون مباراة مباراة فورتونا دوسلدورف وهوفنهايم في تمام الساعة الخامسة ونصف عصرًا بتوقيت أبو ظبي . القنوات الناقلة لمباراة فورتونا دوسلدورف وهوفنهايم بتوقيت أبو ظبي . تذاع مباراة مباراة فورتونا دوسلدورف وهوفنهايم بشكل حصري عبرقناة beIN Sports HD 5 المشفرة بتعليق أحمد عبده . ويدخل فريق فورتونا دوسلدورف وهو في المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدوري الإلماني برصيد 28 نقطة بينما يحتل فريق هوفنهايم المركز الاسبع عشربرصيد 42 نقطة .

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