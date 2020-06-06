كشفت مصادر في نادي ‎الاتفاق السعودي حقيقة مفاوضات النادي لضم لاعب الأهلي المعار إلى إنبي محمد شريف خلال فترة الانتقالات الصيفية. شريف خلال فترة الانتقالات الصيفية. ونقلت صحيفة الاتحاد عن مصادر داخل النادي عدم صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن وجود مفاوضة لضم محمد شريف وأن هذه الأنباء غير صحيحة من الأساس.

داخل النادي عدم صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن وجود مفاوضة لضم محمد شريف وأن هذه الأنباء غير صحيحة من الأساس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتفاق السعودي يكشف حقيقة مفاوضاته لضم لاعب الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.