الدوري السوري الممتاز: جدول مباريات الجولة 19

تقام يوم الاثنين الموافق 8 يونيه 2020، سبع مباريات في إطار مباريات الجولة 19 من الدوري السوري الممتاز، لعل أبرزها بين الاتحاد وحطين، والتي سيتم نقلها على التلفزيون السوري.

وتستعد قناة سوريا دراما بحلب يوم الاثنين المقبل لنقل مباراة الاتحاد وحطين في بث مباشر، بصفتها أهم وأبرز مباريات الجولة الـ 19 من الدوري السوري الممتاز الذي يعيش جولته الثالثة بعد العودة من توقف دام لشهرين بسبب كورونا.

ويحتل نادي الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السوري برصيد 32 نقطة، متخلفًا عن تشرين المتصدر بفارق 8 نقاط واضحة.

بينما يحتل حطين المركز الثالث برصيد 36 نقطة بعد فوزه العريض على الفتوة في الجولة ال18 نهاية الأسبوع الماضي، ليستغل الفوز المثير الذي حققه الوثبة على تشرين، ليعود من جديد للمنافسة على اللقب.

وسيعاني حطين من غياب هدافه المميز “مارديك ماردكيان” بسبب إصابة تعرض لها في لقاء الفتوة، أما الاتحاد فلن يلحق لاعبه سامر السالم بمواجهة حطين بسبب تعرضه لكسر في الفك أثناء مباراة جبلة.

ولدى الفريق التاريخي لمسابقة الدوري السوري “الجيش” مواجهة سهلة على الورق أمام الجزيرة، والشيء نفسه يخص تشرين الذي سيستضيف الساحل الذي استقال مدربه “الشربيني” بعد الخسارة الموجعة التي مُني بها أمام الجيش الأسبوع الماضي، ليتولى المعسعس المسؤولية خلفًا له.

على النقيض، سيوضع الوحدة في اختبار صعب أمام فريق يمر بأفضل فتراته هو “الوثبة” صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن الصدارة.

وستقام جميع مباريات الجولة 19 من الدوري السوري في نفس الموعد عند الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت سوريا، 16:00 بتوقيت مصر.

والتالي جدول مباريات الجولة 19 من الدوري السوري :

الجيش – الجزيرة

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الاتحاد – حطين (منقولة على الهواء مباشر في قناة سوريا دراما)

تشرين – الساحل

الكرامة – الشرطة

الفتوة – الطليعة

الوحدة – الوثبة

النواعير – جبلة

*جميع المباريات يوم الاثنين 8 يونيو في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش.

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