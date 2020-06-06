رياضة | مواعيد ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 01:18 مساءً - انت الان تقراء خبر مواعيد ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالأمس عن مواعيد ربع نهائي كأس الاتحاد وذلك بعد توقف النشاط الرياضي في بداية شهر مارس بسبب انتشار فيروس كورونا.

وسوف تعود جميع المباريات في انجلترا بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، وتأهلت 8 أندية لربع نهائي كأس الاتحاد وهم (مانشستر سيتي - نوريتش سيتي - أرسنال - شيفيلد يونايتد - ليستر سيتي - تشيلسي - نيوكاسل يونايتد - مانشستر يونايتد).

وتأتي مواعيد ربع نهائي كأس الاتحاد :-

- نوريتش سيتي ضد مانشستر يونايتد .. يوم السبت 27 يونيو.

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- شيفيلد يونايتد ضد آرسنال .. يوم الأحد 28 يونيو.

- ليستر سيتي ضد تشيلسي .. يوم الأحد 28 يونيو.

- نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي .. يوم الأحد 28 يونيو.

الجدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي هو بطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث توج السيتي بجميع البطولات في انجلترا بالموسم الماضي.