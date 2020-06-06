رياضة | إشادة مصرية واسعة لأعمال المجلس الإقليمي للاعبين القادة للأولمبياد الخاص

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 01:18 مساءً - انت الان تقراء خبر إشادة مصرية واسعة لأعمال المجلس الإقليمي للاعبين القادة للأولمبياد الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

آشاد لاعبو الأولمبياد الخاص المصري بفعاليات الاجتماع الثاني للمجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة للأولمبياد الخاص الدولي والذى عقد خلال الفترة من ٢ حتي ٥ من يونيه الجاري من خلال المنصة الافتراضية عبر الآنترنت عن طريق منصة زووم الالكترونية .

عبر الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري عن سعادته بعقد تلك الاجتماعات الهامة والتي تقام عبر الانترنت خلال تلك الفترة العصيبة التي يمر بها العالم نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.

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آشار "محمود" إلي الرعاية الكاملة التي يحظي بها اللاعبون القادة أعضاء المجلس الإقليمي للأولمبياد الخاص من جانب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص المهندس أيمن عبد الوهاب والذي يتابع بنفسه أعمال تلك الأجتماعات ويحرص دائما علي التواجد مع اللاعبين ويشارك فيها أفكارهم الجيدة ، وكان آخرها باستعراض الرئيس الإقليمي للخطة الاستراتيجية للاولمبياد الخاص ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ خلال الاجتماع الذي عقد خلال الأيام الماضية.

ويؤكد "محمود" أن أعضاء الرئاسة الأقليمية للأولمبياد الخاص الدولي يبذلون مجهودا كبيرا خلال تلك الفترة بعقد العديد من الفعاليات التي تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية عبر الانترنت ومنها عقد تلك الاجتماعات التي يشارك فيها اللاعبون القادة من مختلف دول منطقة الشرق الآوسط وشمال أفريقيا والتي من ضمنها مصر.

يذكر أنه شارك في الاجتماع عدد ١٠ دول عربية وشارك من مصر في هذا الاجتماع ٧ لاعبين وهم اللاعبون القادة يوسف رمضان ، عمر بركات ، كريم الزينى ، فريدة حسنى ، هايدى ياسر ، شريف محمد ندى ، مريم عادل عزب ، ورافقهم في الاجتماع ملك حسنى، و طارق محسن مدير برنامج اللاعبين القادة بالاولمبياد الخاص المصري.