رياضة | بيراميدز يرفض التعاقد مع حسام عاشور لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 01:18 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يرفض التعاقد مع حسام عاشور لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لنادي بيراميدز، رفض النادي التعاقد مع لاعب خط وسط الأهلي حسام عاشور، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

بيراميدز يرفض التعاقد مع حسام عاشور

ووفقاً للمصدر، فإن الجهاز الفني لبيراميدز لا يحتاج لإضافات جديدة في خط وسط الفريق خلال الفترة الحالية.

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وأضاف المصدر، أن نادي بيراميدز لم يتواصل مع ممثلي اللاعب خلال الفترة الحالية، وذلك لوجود أكثر من لاعب في مركز وسط الملعب المدافع.

كما كشف المصدر، أن الجهاز لفني يعمل على النزول بمعدل أعمار اللاعبين خلال المواسم المقبلة، وذلك بعد ضم أكثر من لاعب مخضرم مثل شريف إكرامي وأحمد فتحي، فضلاً عن تواجد أكثر من لاعب فوق سن الثلاثين مثل عبد الله السعيد ومحمد فاروق وعلي جبر.

وكان اللاعب قد دخل في أزمة مع إدارة النادي الأهلي بسبب تنظيم مباراة إعتزال له، ليقرر الأهلي عدم تقديم أي عرض لمباراة الإعتزال ويشكر اللاعب عن الفترة الماضية.

ومن جانبه، قرر عاشور التراجع عن قرار الإعتزال، وصرح بامتلاكه عرضين من البرتغالي والسعودية.