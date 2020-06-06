رياضة | بـ50 مليون جنيه إسترليني.. ليفربول يخطط لبقاء نجمه حتى الاعتزال

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 01:18 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ50 مليون جنيه إسترليني.. ليفربول يخطط لبقاء نجمه حتى الاعتزال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي ليفربول الإنجليزي للإبقاء على أحد نجوم الفريق حتى نهاية مشواره الكروي، بالإضافة لقطع الطريق على الأندية المهتمة بضمه.

وبحسب شبكة "Football Insider" الإنجليزية، فإن نادي ليفربول يخطط للإبقاء على مدافعه الهولندي "فيرجيل فان دايك" لفترة بعيدة.

وعلى الرغم من انتهاء عقد اللاعب في صيف عام 2023 مع الريدز، إلا أن إدارة الفريق تستهدف ربط اللاعب بعقد طويل الأمد.

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وأضاف التقرير، أن مجموع ما سيحصل عليه فان دايك عن تمديد عقده، سيبلغ 50 مليون جنيه إسترليني شامل الإضافات.

وتريد المجموعة المالكة لنادي ليفربول الإنجليزي تأمين بقاء اللاعب لأطول فترة ممكنة داخل ملعب "أنفيلد" حيث أنه جزء لا يتجزأ من الفريق.

وانضم فان دايك لليفربول في شتاء عام 2018 من نادي ساوثهامبتون مقابل 75 جنيه إسترليني كأغلى مدافع في التاريخ حينها.

وتمكن فان دايك من قيادة ليفربول للحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية عام 2019، وحل ثانياً في جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2019 خلفاً لنجم برشلونة ليونيل ميسي.