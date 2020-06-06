رياضة | الزمالك يكثف محاولاته لخطف صفقة الأهلي في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 01:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يكثف محاولاته لخطف صفقة الأهلي في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث إدارة نادي الزمالك تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

الزمالك يفاوض أسامة جلال

تحدثت تقارير صحفية مساء اليوم الجمعة عن مفاوضات مسئولي الزمالك فى الساعات القليلة الماضية، مع أسامة جلال مدافع فريق إنبى للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكشفت التقارير الصحفية وجود اتصالات مباشرة بين الزمالك واسامة جلال لبحث إمكانية انتقاله فى الصيف، فى ظل ما يتردد عن إيقاف الأهلى للمفاوضات معه منذ فترة لعدم رغبة المدرب السويسري فايلر فى ضمه، وذلك رغم توقيعه فى الموسم الماضى.

ويسعى نادى الزمالك لتدعيم الخط الخلفى بصفقة ظهير نادى إنبى، وينتظر موافقة اللاعب لتقديم عرض رسمى، والتعرف على التفاصيل المادية المطلوبة من جانب إدارة الفريق البترولى.

ويعتبر أسامة جلال من العناصر الواعدة فى الكرة المصرية بمركز المساك، وظهر اللاعب بشكل جيد مع المنتخب الأوليمبى فى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاماً.