رياضة | مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لرئيس الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 01:18 مساءً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لرئيس الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، رسالة قوية إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على خلفية شكوى الأخير لقناة القلعة البيضاء للمجلس الأعلى للإعلام.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في بيان رسمي أنه سيتقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام خلال الأيام القادمة ضد القناة الرسمية لنادي الزمالك بسبب هجوم القناة على الأحمر.

وقد قام مرتضى منصور بنشر مستندات رسمية عبر قناة نادي الزمالك بخصوص أزمة تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية والنادي الأهلي التي نشبت مؤخرا بالاضافه إلى صورة من الورق الخاص بالتبرعات التي قام بها للأحمر.

وطالب مرتضى منصور أن يخرج مسئول واحد من الأهلي إذا كان يستطيع تكذيب ما قام بذكره في قناة الزمالك.

كما أكد مرتضى منصور أنه يرغب في أن يقوم النادي الأهلي بالتقدم ببلاغ للنيابة العامة بدلا من أن يقوم النادي بشكوى قناة الزمالك للمجلس الأعلى للإعلام.

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