شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يلجأ إلى أستاذه لخلافة «أرتيتا» في مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، الاستعانة بأستاذه خوان مانويل ليلو كمدير مساعد جديد له بداية من الموسم الجديد بعد رحيل ميكيل أرتيتا إلى صفوف أرسنال.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن ليلو أعلن رحيله عن تدريب فريق شينجداو هوانجهاي الصيني وذلك بسبب مرض والدته حسب البيان الرسمي.

ولم يفز خوان مانويل ليلو بأي لقب تذكر كما لم يدرب أندية كبيرة، ولكنه يعتبر بمثابة الأب الروحي لجوارديولا، لدرجة أن هذا الأخير ذهب في 2006 إلى المكسيك لمدة موسم كامل بهدف التعلم من ليلو قبل إعلان اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية في 2007.

كما أكد صاحب الـ49 عاما أن ليلو كان من أحد المدربين الذين تعلم على أيديهم العديد من الأفكار التكتيكية التي رسمت ملامح فلسفته.

واعتبر أن أستاذه قادر على تطوير شكل الفريق معه خلال الفترة المقبلة.

وبدأ ليلو حياته التدريبية بعمر 17 سنة، ودرب فريق تولوسا من الدرجة الإسبانية الثالثة، خلال مسيرته تولى تدريب 18 ناديا ولكن تمت إقالته من قبل 9 أندية، ولم تتجاوز نسبة انتصاراته 37%، لكنه رغم ذلك يعتبر أستاذا لجوارديولا.

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