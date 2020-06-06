شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل جوردان يتبرع بمبلغ خيالي لمكافحة العنصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أسطورة كرة السلة الأمريكي، مايكل جوردان، الجمعة عن تبرعه وعلامته التجارية، بمبلغ 100 مليون دولار خلال العشر سنوات المقبلة، لمؤسسات متخصصة في دعم المساواة العرقية.

وجاء الإعلان بعد الاحتجاجات التي عمت شوارع المدن الأمريكية ضد العنصرية، إثر وفاة جورج فلويد الأسبوع الماضي، وهو مواطن أمريكي من أصول إفريقية على يد شرطي أبيض جثم على رقبته في مينابوليس.

وقال جوردان الفائز بالدوري الأمريكي 6 مرات في بيان: «حياة السود تهم، وهذا ليس بيانا لإثارة الجدل.. وحتى القضاء تماما على العنصرية المتأصلة، سنواصل التزامنا بحماية وتحسين حياة السود».

وصنع جوردان مجدا مع شيكاغو بولز، وقاده للتتويج بلقب دوري السلة الأمريكي للمحترفين، ست مرات، في التسعينات، ودخل قاعة مشاهير السلة، كما يملك فريق تشارلوت هورنتس.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، عبر جوردان عن حزنه وغضبه على وفاة فلويد، قائلا إنه «متألم وغاضب جدا»، ويدعم كل المطالبين بالتخلص من العنصرية المتأصلة والعنف تجاه الأشخاص بسبب اللون في بلاده.

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