شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأهلي القانوني بعد استقالته: تجمعني علاقة مع مرتضى منصور 27 عامًا.. وردي خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أمس الجمعة، باعتذار للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الادارة، عن الاستمرار في مهمته القانونية خلال هذه الفترة.

وقال عثمان في اعتذاره إنه تشرف بالعمل في كيان الأهلي العظيم تقديرًا لقيمته ومسئوليه، وإنه تعاون بكل الحب مع منظومة الأهلي المحترمة والمحترفة وأنجز الملفات التي تم تكليفه بها، وأنه لم يكن ينوي تقديم هذا الإعتذار لولا ظهور أحد الأشخاص على الساحة والمعروف ببذائاته وتجاوزاته وخوضه في الأعراض دون حسيب أو رقيب، وأن هذا الشخص تجاوز في حقه.

وذكر «عثمان»، في أول ظهور إعلامي له بعد الاستقالة خلال مداخلة مع برنامج «الماتش» للإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد :«بسبب عملي تم تناولي بشكل مُسيء ومهين وبالأكاذيب التي لا يقبلها شخص على نفسه، لذا مضطر أرد أمام الرأي العالم على قناة الزمالك. علاقتي بمرتضى منصور من عام 1988 حتى 2015 ولكن لمجرد إنني رفعت قضية بصفة عملي أصبحت شيطاناً هذا كلام غير مقبول وسأرد بقوة خلال الساعات المقبلة بصورة محترمة تليق بي».

وأشار المستشار القانوني السابق للأهلي، إلى أن إدارة الأهلي طالبته كالعادة بعدم الرد ولكنه وجد أن الأمر لا يحتمل عدم الرد فتقدم باستقالته لأن الأمر تحول لأمر شخصي بعيد عن النادي الأهلي الذي لا يريد أن تناله أي من الردود.

وعن إمكانية عودته للأهلي مجددا، أجاب: «الأهلي بيتي ويوم أن يطلبني لن أستطيع التأخر عنه، لكن لدي قضية شخصية يجب أن أنهيها أولا».

وأتم عثمان حديثه بالإشارة إلى أن كل الطرق القانونية التي سلكها الأهلي ضده كانت تصطدم بالحصانة ولابد أن يعلم الجميع من يمنحه هذه الحصانة، مضيفاً: «لايصح أن يفتح أولادنا التليفزيون فيستمعون لهذه الألفاظ ويجب ألا تسكت الدولة على هذا وعلى استخدام التليفزيون بهذه الصورة».

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وقدم مجلس الأهلي الشكر إلى المستشار القانوني على جهوده الكبيرة والتزامه الدائم بقيم وتقاليد الأهلي طوال الفترة الماضية.