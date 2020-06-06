شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يكشف كواليس فوز الريال بـ«الشامبيونزليج» 2017 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، ذكرى التتويج بدورى الأبطال للمرة الـ12 في تاريخ النادى بمدينة كارديف على حساب يوفنتوس، معتبرا أن هذا اللقب ساهم في تأكيد هيمنة الريال الذي أصبح وقتها أول فريق يتوج مرتين بالبطولة بعد تغيير اسمها.

وقال راموس: «كنا نعلم أن النهائى أمام اليوفى سيكون معقدا للغاية، لكننا كنا عازمين على الفوز بدورى الأبطال للمرة الثالثة، لأن ذلك كان يعنى تأكيد جدارتنا بعد الفوز بلقبين بالفعل. كان هذا حافزا إضافيا للفوز».

وعن هدف كريستيانو رونالدو الأول، كشف قائد الميرنجى: «أتذكره بالكامل. تراجعنا للخلف ثم اندفعنا للهجوم المضاد لأننا كنا نعلم أنه بوجود لاعبين يتميزون بالسرعة يمكننا إحداث خسائر كبيرة للخصم».

وأردف: «بعد انطلاقة سريعة للغاية عبر كارفاخال من الطرف، ضرب كريستيانو رونالدو الدفاع ومرر له كارفا الكرة كى يحرز الهدف».

وتابع: «ذلك الهدف كان مهما للغاية بعد الحفاظ على نظافة الشباك إثر بداية ساخنة من الفريق الإيطالى»، موضحا «كان من الضرورى أن نبدأ ونحن متقدمون».

ورغم أن التعادل جاء قبل نهاية الشوط بفضل مناورة رائعة من ماريو ماندزوكيتش، وهو ما علق عليه راموس باعترافه «لم يكن بوسعنا فعل شىء. كانت عبقرية، هدف خيالى. تسلم الكرة على صدره، ومن مقصية رائعة أسكنها الشباك عجز كيلور نافاس عن التعامل».

انتهى النهائى بنتيجة كبيرة في الشوط الثانى (4-1)، واعترف راموس بأن كلمة زين الدين زيدان كان لها مفعول السحر.

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وكشف: «ركز بشدة على ضرورة الاحتفاظ بالسيطرة والتحكم في مجريات الأمور لحرمان يوفنتوس من الكرة وإفقاده الخطورة. غابت عنا الدقة في الشوط الأول. كان هذا العامل الحاسم في الشوط الثانى، السيطرة في نصف ملعبهم وتسجيل الأهداف، كان حلا جيدا للغاية من المدرب».

في نفس السياق، علق تونى كروس، لاعب وسط ريال مدريد، على عودة منافسات الليجا يوم 11 يونيو الجارى، لأول مرة عقب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال كروس في تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «من الأفضل خوض التدريبات مع المجموعة، كما يجب أن تلعب مباريات في التدريب».

وأضاف: «الآن تبدو الأمور أكثر طبيعية ونحن نفضل ذلك، خاصة أننا لم نلمس الكرة كثيرًا خلال فترة الحجر المنزلى».

وتابع: «أهم شىء هو لمس الكرة كثيرًا. نحن نتدرب بكثافة للوصول بأفضل حالة ممكنة لخوض المباراة الأولى. لا يمكننا فعل المزيد، وهذا الوضع يعيشه الجميع».

وواصل: «يجب أن نعمل كثيرًا على الجانب البدنى، والشعور بالكرة، وكيف يمكن اللعب كمجموعة. نحن نتدرب من أجل 11 مباراة متبقية». وأكمل: «إنها المرة الأولى التي نلعب خلالها مباريات بدون جماهير، سنرى كيف تسير الأمور، لكن الفريق الذي سيتأقلم بشكل أفضل مع هذا الوضع سيفوز باللقب».

وأردف: «ذكرى نهائى كارديف؟ لدى ذكريات جيدة، لقد فزنا 4-1، وكان الشوط الثانى الأفضل بالنسبة لى خلال السنوات الست التي قضيتها هنا في مدريد».

وأتم: «لقد كانت هذه المباراة طريقنا إلى اللقب الثانى بعد نهائى 2016 في ميلان، وهى ليلة نتذكرها دائمًا».