شكرا لقرائتكم خبر عن عرض سعودى لـ«فايلر» يثير القلق فى الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحفظت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح على رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول استمرار المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق خصوصا بعد تألقه فى الدورى السعودى، فى الوقت الذى يرفض فيه المدرب السويسرى استمرار المهاجم المغربى لعدم قناعته بمستواه الفنى، ورغبته فى الاعتماد على مروان محسن خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لمصدر داخل القلعة الحمراء- رفض ذكر اسمه- فإن اللجنة تفضل إعارة اللاعب إلى ناد آخر وليس الاستغناء عنه نهائيا، فى الوقت الذى أوصى فيه المدرب السويسرى أن يتم بيعه والاستفادة من المبلغ المالى الذى سيدخل النادى فى التعاقد مع لاعب أجنبى متميز يتم الاستفادة منه خلال المرحلة المقبلة.

وأكد عضو لجنة التخطيط أن اللجنة تخشى من التفريط فى اللاعب المغربى بعد تألقه بالدورى السعودى، خصوصا أنه تأقلم مع الدورى المصرى واللعب به، وأشار المصدر إلى أن اللاعب المغربى يمتلك عروضا مختلفة من أندية سعودية وإماراتية وأوروبية، وهو ما يعنى أن تألق أزارو قبل توقف النشاط الكروى جعله يمتلك عروضا قوية ولا يمكن الاستغناء عنه نهائيا.

فى شأن آخر استعجل مجلس إدارة النادى المدرب السويسرى رينيه فايلر فى الرد على تمديد عقده مع النادى لمدة موسمين بزيادة مالية قدرها ٢٠ ٪‏، لاسيما بعد أن تردد بقوة عن تلقى المدير الفنى عرضا سعوديا مغريا لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

ويخشى مسؤولو القلعة الحمراء مطالبة المدير الفنى بالرحيل وعدم استكمال عقده وليس تمديد التعاقد بدعوى عدم استئناف النشاط الكروى.

كان «فايلر» قد أرجأ الرد على تمديد التعاقد إلى وقت آخر بدعوى الرجوع إلى أسرته من أجل الحصول على رأيهم، لكن أحد المسؤولين بالمجلس يرى أن المدير الفنى يماطل فى تمديد عقده لأسباب غير معلومة.

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فى شأن آخر، علمت «المصرى اليوم» أن مروان محسن، مهاجم الفريق الكروى الأول، سيحصل على ١٨ مليون جنيه نظير تمديد عقده لمدة موسمين، حيث يحصل فى الموسم الأول على ٨ ملايين جنيه وفى الموسم الثانى على ١٠ ملايين جنيه، على أساس أنه مهاجم دولى ولاعب أساسى بالفريق والمنتخبات الوطنية فى السنوات الأخيرة.