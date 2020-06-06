شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ فى اختبار صعب أمام ليفركوزن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على نظيره بايرن ليفركوزن، فى الثالثة والنصف عصر اليوم، فى الجولة الثلاثين من الدورى الألمانى، بحثا عن الاقتراب خطوة أخرى نحو التتويج بلقب الدورى للمرة الثامنة على التوالى. ويدخل بايرن المباراة متصدرا لجدول الترتيب بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند، مع تبقى خمس جولات على نهاية الموسم الذى تأجل بسبب تفشى وباء فيروس كورونا.

وتلقى بايرن ميونخ فى الدور الأول هزيمة من ليفركوزن، حيث كان العملاق البافارى يحتل المركز الرابع بفارق أربع نقاط عن المتصدر وقتها بوروسيا مونشنجلادباخ، وسجل ليون بايلى هدفين فاز بهما ليفركوزن على بايرن ميونخ، فى أول مباراة يخسرها الفريق تحت قيادة هانز فليك فى ميونخ فى نوفمبر الماضى.

من جانبه، قال توماس مولر، لاعب البايرن: «أعرفه من المنتخب الوطنى، لكنه أيضا تطور. لم أكن أعرفه كمدير فنى، ولكننى معجب للغاية بالطريقة التى يتعامل بها مع الموقف».

وأضاف: «عندما تعمل لنادٍ كبير مثل بايرن، تكون دائما تحت ضغط. وسائل الإعلام لا تساندك دائما، ويجب أن تكون ناجحا للغاية لتحظى بوقت جيد هنا».

وفاز فليك بـ22 مباراة من أصل 25 مباراة رسمية خاضها مع الفريق، وهى بداية تفوق فيها على بداية جوسيب جوارديولا.

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