شكرا لقرائتكم خبر عن «مانولوفيتش» يدخل حسابات الإسماعيلى لخلافة جوميز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الصربى زوروان مانولوفيتش، المدير الفنى السابق لفريق الوداد المغربى، موافقته على تولى مهمة القيادة الفنية للفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما استطلع بعض الوكلاء رأيه فى تدريب الإسماعيلى بناء على تعليمات من مجلس إدارة النادى، وذلك بعدما استقر إبراهيم عثمان، رئيس مجلس الادارة، على توجيه الشكر للفرنسى ديديه جوميز والبحث عن مدير فنى أجنبى جديد.

وعلمت «المصرى اليوم» أن المدرب الصربى زوروان مانولوفيتش اقترب من التعاقد مع فريق الإسماعيلى خلفا للمدرب للفرنسى ديديه جوميز، الذى تفكر إدارة النادى المصرى فى إنهاء عقده حال إلغاء الدورى أو بنهاية الموسم الحالى إذا ما تقرر استكماله، ووافق مانولوفيتش على قيادة الإسماعيلى ولكنه اشترط أن تتسم المفاوضات بالشكل الرسمى خاصة أنه يفضل العمل فى مصر فى الوقت الحالى على الدورى المغربى، ومن المنتظر ان تحسم المفاوضات بين المدير الفنى الصربى والنادى الاسماعليى خلال الايام المقبلة عن طريق الميل والفيديو كونفرانس، وذلك حتى يحصل المدير الفنى الصربى على فرصته الكاملة فى خوض معسكر الاعداد بشكل كامل مع الفريق عقب نهاية الموسم الجارى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تم فيه التراجع عن التعاقد مع اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى السابق لوادى دجلة، بعدما تحفظ أكثر من عضو فى مجلس الإدارة على إسناد المهمة الفنية للمدرب اليونانى، كما تمسك إبراهيم عثمان بأن يتولى الفريق مدرب أجنبى رافضا إسناد المهمة للمدرب الوطنى.

من جهة أخرى، دخل محمد عنتر لاعب نادى الزمالك اهتمامات اللجنة الفنية فى النادى والتى اوصت بالتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.