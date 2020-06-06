شكرا لقرائتكم غياب الرئيس يؤجل مناقشة أسوان استقالة عبدالعاطى إلى الأسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجل مجلس إدارة أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، مناقشة استقالة مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق، حتى الأسبوع المقبل، وذل بسبب تواجد رئيس النادي في القاهرة خلال الفترة الحالية، مما يتعثر معه عقد اجتماعاً خاصاً لحسم موقف النادي من استقالة المدير الفني، ومن المرتقب أن يعود أحمد سليمان خلال الأسبوع الجاري إلى أسوان حيث يحسم مجلس أسوان موقفه من قبول استقالة عبد العاطي.

وكان مجدي عبد العاطي قد تقدم باستقالته من تدريب أسوان، بسبب تأخر حصول اللاعبين والجهاز الفني على مستحقاتهم المادية منذ توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وأكد عبد العاطي أن تعامل مجلس إدارة نادي أسوان مع الأزمة الحالية لم يكن على النحو الأفضل، في ظل سواء الحالة المادية للعديد من اللاعبين بالنادي وهو ما أضطر بعضهم إلى القيام ببيع ممتلكاته الخاصة من أجل تلبية متطلبات أسرته خلال فترة التوقف.

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ووجه عبد العاطي خطاباً إلى الإدارة بنادي أسوان قائلاً: أرجوا من سيادتكم قبول استقالتى من منصبى كمدير فنى للفريق لعدم قدرتى على الإستمرار فى ظل هذه الظروف وهذا التجاهل والصمت التام من جانبكم وادارتك الغير متوقع لهذه الأزمة وعدم تقديركم لظروف اللاعبين والجهاز الفنى المادية والمعنوية هو ما دفعنى دفعاً لهذا القرار.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.