شكرا لقرائتكم المقاولون: مقترح إلغاء الموسم الجديد يضر المنتخبات قبل الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أنه لا يؤيد مقترح إلغاء الموسم الجديد على أن يتم استكمال الموسم الحالي، وكان الإعلامى أحمد شوبير، أكد أن هناك مقترح جديد سيتم دراسته فى اتحاد الكرة، بأن يتم استكمال ما تبقى من الموسم الحالى، ومسابقة كأس مصر، وخوض منافسات الكأس الجديد، مع إلغاء الموسم المقبل، لافتًا إلى أن هذا المقترح سيساهم فى استكمال الموسم الحالى فى متسع من الوقت وبدون ضغط، كما سضمن استكمال الدورى هذا الموسم وعدم تهديد الموسم الجديد بالإلغاء فى ظل تلك الظروف التى يمر بها العالم بأثره.

أوضح شوبير خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" إنه سيتم دراسة هذا المقترح لتحديد مميزاته وعيوبه، قبل اتخاذ القرار الرسمى بشأنه.

وقال محمد عادل في تصريحات خاصة: هذا المقترح يضر بالمنتخبات قبل الأندية، واذا كنا نعاني جميعاً من فترة توقف وصلت إلى 3 أشهر، فكيف إذا استمرت لسنة بإلغاء الموسم الجديد.

Advertisements

أضاف عادل: المنتخبات والمشاركات في البطولات الأفريقية تحتاج إلى إعداد قوي للاعبين وبطولة الدوري والكأس تقوم بهذا الدور، إذا طبقنا هذا الاقتراح ستتضرر المنتخبات كثيراً خاصة المنتخب الأوليمبي الذي يستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

من جانبه أكد نهاد حجاج المستشار القانونى للجنة الأندية، صعوبة تنفيذ هذا المقترح من الناحية القانونية، نظرًا لتداخل فترات الانتقالات وستجد الأندية أزمة فى قيد لاعبى قطاعات الناشئين، لافتًا إلى أن الأمر يحتاج دراسة كبيرة.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 33 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.