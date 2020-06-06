شكرا لقرائتكم اللجنة المؤقتة باتحاد الطائرة تقرر تعيين مستشار قانونى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قامت اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى بتعيين المستشار عبد الرحمن وهبى الشاذلى مستشارا قانونيا للإتحاد لتولى كل الشئون المتعلقة بالناحية القانونية خلال المرحلة المقبلة .

ومن جانبه قال سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة أنه ينتظر بروتوكول وزارة الصحة مع الرياضة الذى سيتم إرساله للإتحادات الرياضية لتطبيقه فى حالة عودة النشاط تدريجيا مثلما أعلنت الحكومة مسبقا .

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كما كشف رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عن دراسة إلغاء مسابقات الناشئين والناشئات والمينى للموسم الحالى 2019 / 2020 فى ظل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا، على أن يتم استكمال مسابقات الرجال والسيدات فقط فى حال عودة النشاط بقرار من الحكومة .

بينما أكد حمدى على تأجيل الجمعية العمومية للاتحاد والتى كان مقررا إقامتها يوم 26 يونيو الجارى لحين الانتهاء من تصنيف الأندية الجديد حتى نهاية المسابقات حين إيقاف النشاط بسبب فيروس كورونا ، و تحديد موعد جديد فور الإنتهاء من تحديد التصنيف.

اتحاد الكرة الطائرة،فيروس كورونا،عودة النشاط الرياضي