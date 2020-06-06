شكرا لقرائتكم تعرف على سر قرار الإسماعيلى بالاستغناء عن جوميز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى، عن أسباب قرار ناديه برحيل الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للفريق عن منصبه، مؤكداً أن الفشل فى إدارة المباريات هى السر ، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" : " جوميز مدرب جيد من الناحية التدريبية بإعتراف اللاعبين أنفسهم ولكن طريقة إدارة مبارياته للدراويش أثبتت فشلا ذريعاً فهو لايجيد قراءة الخصم وإجراء التغييرات المناسبة مما أضاع نقاط عديدة من الفريق الأصفر بمباريات الدورى لذا إدارة النادى قررت الاستغناء عنه والتفكير فى مدرب أجنبى جديد".

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ورغم أن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، استقر على رحيل الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للفريق عن منصبه وعدم تمديد تعاقده الذى ينتهى فى يونيو الجارى، إلا أن إدارة النادى فضلت عدم الإعلان عن القرار بشكل رسمى سوى مع وضوح الرؤية بالنسبة لبطولة الدورى العام هذا الموسم، ومع إعلان القرار النهائى للمسابقة سوف توجه إدارة الدراويش الشكر للمدرب الفرنسى فى حالة الغاء المسابقة وفى حالة استمرارها سيكمل مسيرته لنهاية الموسم ويرحل أيضاً.

وتولى الفرنسى ديديه جوميز المسئولية الفنية للفريق الأصفر فى يناير الماضى، قاد الفريق فى 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر، واستطاع جوميز أن يحقق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مثلها وخسر مثلها، وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكهم مثلها