شكرا لقرائتكم الأهلي يتوصل لاتفاق مع البرازيلي هندريك لتسديد مستحقاته خلال 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو النادي الأهلي مع البرازيلي هندريك هيلمكه لاعب الفريق السابق على تسديد مستحقاته المتأخرة لدي النادي خلال مدة ستة أشهر وعلى دُفعتين وذلك بعد إنهاء الأزمة التى نشبت بين الطرفين قبل عدة مواسم بسبب مستحقات متأخرة للاعب البرازيلي فقام الأخير بتصعيد الأمر للمحكمة الرياضية الدولية وحصل على حُكم لصالحه بتغريم الاهلي ما يقرب من 950 ألف دولار نظير فسخ العقد بين الطرفين من جانب الأهلي فقط.

وانضم هندريك للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية لموسم (2014 - 2015) إلا أنه لم يستمر سوى ستة أشهر فقط قبل أن يرحل مجانا بعد استغناء النادي الأحمر عن خدماته.

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ومن المقرر أن يقوم مسئولو الاهلي بتجهيز الدُفعة الأولى من أجل تحويلها للاعب البرازيلي من أصل برتغالي خلال أيام قليلة خاصة بعد الحل الذي توصل له الطرفين مؤخراً لعدم إمكانية التصعيد مُجدداً لأية جهة رياضية دولية .

من ناحية أخرى ، أغرى مسئولو النادي الأهلي جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي بالحصول على 800 الف دولار كراتب سنوي، لأقناعه باللعب للفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل، خاصة بعد تلقى اللاعب العديد من العروض مؤخراً ابرزها من ناديين بلجيكيين، وهو الأمر الذي تفضله إدارة مازيمبي لوجود اتفاقية تؤامه مع عدد من أندية بلجيكا تتيح لبطل الكونغو الحصول على نسبة كبيرة من عائد بيع اللاعب مستقبلاً تصل لأكثر من 40 % من قيمة الصفقة، وهو الأمر الذي لا يتوفر حال بيعه لأي نادٍ آخر سواء في أوروبا أو أفريقيا.