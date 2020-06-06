الخطيب يستفسر من سيد عبد الحفيظ عن تطورات ملف تجديد عقد مروان محسن

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جدة - عمرو شويل استفسر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من سيد عبد الحفيظ مدري الكرة بالفريق عن عدة أمور خاصة بالفريق خلال الجلسة التى جمعتهما أمس ويأتي في مقدمة هذه الأمور تطورات تجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق الذى سينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل ويرغب الاهلي في التجديد له مُبكراً بناءً على طلب السويسري رينيه فاير المدير الفني للفريق وأكد مدير الكرة لرئيس النادي أن ملف التجديد لمروان يسير بشكل جيد وهناك إتفاق على التجديد لكن التوقيع الرسمي والجلسات المباشرة مع اللاعب أو وكيله تامر النحاس لم تتم مؤخراً كما كان مقُرراً بسبب الأجواء الراهنة على خلفية وباء كورونا الذي تسبب في تجميد النشاط الرياضي عالمياً.
وعقد محمود الخطيب جلسة ظهر أمس الجمعة مع رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بحضور عمرو محب مترجم الفريق، لمناقشة العديد من الملفات التى تخص الفريق فى الفترة الحالية، والاطمئنان على سير البرامج التدريبية التى يؤديها كل لاعب بشكل منفرد.
وعقب الجلسة أكد عبدالحفيظ أن محمود الخطيب استمع لرؤية رينيه فايلر واحتياجات الجهاز الفنى خلال المرحلة المقبلة، إذا ما قررت الدولة استئناف النشاط من جديد، وحرص رئيس الأهلى خلال الجلسة على الاطمئان على جميع اللاعبين وسير البرامج التدريبية، التى يتم إرسالها للاعبين بانتظام، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويؤديها كل لاعب بشكل منفرد، حتى يكون الجميع مستعدًّا للمرحلة المقبلة.
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