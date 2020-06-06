شكرا لقرائتكم الخطيب يستفسر من سيد عبد الحفيظ عن تطورات ملف تجديد عقد مروان محسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استفسر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من سيد عبد الحفيظ مدري الكرة بالفريق عن عدة أمور خاصة بالفريق خلال الجلسة التى جمعتهما أمس ويأتي في مقدمة هذه الأمور تطورات تجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق الذى سينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل ويرغب الاهلي في التجديد له مُبكراً بناءً على طلب السويسري رينيه فاير المدير الفني للفريق وأكد مدير الكرة لرئيس النادي أن ملف التجديد لمروان يسير بشكل جيد وهناك إتفاق على التجديد لكن التوقيع الرسمي والجلسات المباشرة مع اللاعب أو وكيله تامر النحاس لم تتم مؤخراً كما كان مقُرراً بسبب الأجواء الراهنة على خلفية وباء كورونا الذي تسبب في تجميد النشاط الرياضي عالمياً.

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وعقد محمود الخطيب جلسة ظهر أمس الجمعة مع رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بحضور عمرو محب مترجم الفريق، لمناقشة العديد من الملفات التى تخص الفريق فى الفترة الحالية، والاطمئنان على سير البرامج التدريبية التى يؤديها كل لاعب بشكل منفرد.

وعقب الجلسة أكد عبدالحفيظ أن محمود الخطيب استمع لرؤية رينيه فايلر واحتياجات الجهاز الفنى خلال المرحلة المقبلة، إذا ما قررت الدولة استئناف النشاط من جديد، وحرص رئيس الأهلى خلال الجلسة على الاطمئان على جميع اللاعبين وسير البرامج التدريبية، التى يتم إرسالها للاعبين بانتظام، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويؤديها كل لاعب بشكل منفرد، حتى يكون الجميع مستعدًّا للمرحلة المقبلة.