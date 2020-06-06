شكرا لقرائتكم الآسيوي يعلن عن المواعيد المقترحة لتصفيات المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم يوم الجمعة، بعد التشاور مع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، المواعيد المقترحة للمباريات المتبقية من الدور الثاني في التصفيات الأسيوية المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 كأس آسيا 2023، والتي كانت مقررة خلال شهري مارس الماضي ويونيو الحالي.

وبحسب بيان للاتحاد الأسيوي على موقعه الإلكتروني ، ستقام مباريات الجولتين السابعة والثامنة في الثامن و13 أكتوبر 2020 على التوالي فيما تقام مباريات الجولتين التاسعة والعاشرة في 12 و17 نوفمبر.

ويأتي هذا القرار لاستكمال مباريات الدور الثاني من التصفيات خلال نوفمبر، وانطلاق الأدوار التالية من التصفيات اعتبارا من مارس 2021 ضمن الفترات المحددة في روزنامة المباريات الدولية المعتمدة من الفيفا.

وأكد الاتحاد الأسيوي أنه سيواصل مراقبة الوضع عن كثب لضمان صحة وسلامة جميع الفرق والحكام والجماهير وبقية أطراف اللعبة ، وكذلك متابعة قيود السفر والإجراءات الصحية من قبل الحكومات ، وسيقوم بإعلام كافة الأطراف في حالة الحاجة لإعادة تقييم موقف برنامج المباريات حسب وضع انتشار فيروس كورونا المستجد.