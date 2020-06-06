على صوت العفاسي.. محمد النني يتلو القرآن الكريم

حرص محمد الننى لاعب وسط منتخب مصر وفريق بشكتاش التركي، على نشر فيديو وهو يتلو القران الكريم من داخل سيارته.

وظهر النني وهو يتلو سورة الرحمن مع صوت الشيخ مشاري راشد العفاسي، من داخل سيارته، وسط إعجاب متابعيه عبر موقع التغريدات القصيرة. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

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وكانت صحيفة "milliyet" التركية، قد كشفت عن اقتراب محمد النني لاعب وسط بشكتاش، من الرحيل عن فريقه نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت الصحيفة، أن "النني" ستنتهي فترة إعارته نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أن إدارة بشكتاش، لا ترى أن هناك إمكانية للاتفاق مع اللاعب على الأمور المادية.

ولفتت الصحيفة أن هناك رغبة متبادلة بين بشكتاش والنني، على البقاء في صفوف الفريق، موضحة أن إدارة النادي، رغبت في تجديد إعارة "النني" لموسم آخر، إلا أن الأمور المادية عرقلت الصفقة.