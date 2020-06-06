بعد رحلة تاريخية من الإنجازات والبطولات.. قصة 4 أهلاوية يتألقون في «سوء الخاتمة» ورحيل قبل الإعتزال

بعد رحلة تاريخية من الإنجازات والبطولات والعشق الذى أصبح ممنوعاً بين ليلة وضحاها بعد المواقف الصارخة التى كانت عنوان المشهد الأخير بين اللاعب والنادى، ومن قمة المجد وفى الأمتار الأخيرة قبل إسدال ستار البطولات وصك النجومية التاريخية اعتاد النادى الاهلى على تلقى الصدمات من نجومه الذين سددوا طعنات نافذة لعشاق الرداء الأحمر في أوج تألقهم ليفجر كل منهم زلزال مدوياً والتى أحدث كسراً في العلاقة بين الطرفين بعد رحلة تاريخية من الإنجازات والبطولات والعشق الذى أصبح ممنوعاً بين ليلة وضحاها بعد المواقف الصارخة التى كانت عنوان المشهد الأخير بين اللاعب والنادى.

خلال تلك السطور رصد موقع "اليوم السابع" تفاصيل تلك العلاقة:

*عصام الحضرى

قصة فراق الحضرى والأهلى يعلمها القاصى والدانى، واعترف السد العالى بندمه على هذا القرار، ففى فبراير 2008 وفى أوج تألقه وعطائه حزم عصام الحضرى حقائبه وقرر الرحيل عن القلعة الحمراء بعد فاصل من المشاحنات مع البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى، والذى كان بطلا لواقعة تجريد الحضرى من شارة الكابتن، لتكون بادرة انقلاب السد العالى على هتاف "ارقص يا حضرى".

الحضرى لم ينس يوما عشق القلعة الحمراء مهما صال وجال فى الأندية المصرية، ومهما حقق من إنجازات يبقى الأهلى هو عشقه الأول والأخير، والذى أصبح ممنوعا بفعل تصرفاته الخارجة عن تقاليد وأعراف القلعة الحمراء، وتخليه عن ناديه فى وقت اعتبرته الجماهير "خيانة كروية" لا تنسى

حقق "الحضري" العديد من الألقاب والأرقام المميزة خلال مشواره مع الأهلي، حيث خاض مع المارد الأحمر 309 مباراة (195 بالدوري الممتاز - 18 بكأس مصر - 4 بالسوبر المصري - 81 مباراة ببطولات إفريقيا - 3 مباريات بكأس العالم - 8 مباريات بالبطولات العربية), ورغم كونه حارس مرمي لكنه سجل هدفًا في مرمي كايزر تشيفيز بطل جنوب إفريقيا في لقاء السوبر الإفريقي عام 2002.

كما توج عصام الحضري بالعديد من البطولات مع الأهلي (7 ألقاب الدوري الممتاز - 4 كأس مصر - 4 كأس السوبر المصري - 3 دوري أبطال إفريقيا - 3 كأس السوبر الإفريقي - 2 السوبر العربي - 1 البطولة العربية للأندية)

عبد الله السعيد

حكاية عبد الله السعيد مع الأهلى أهتزت لها مصر ، بعدما أثار اللاعب جدل شديد في الوسط الكروى ، عقب توقيعه للزمالك سراً مقابل 40 مليون جنيه، فى صفقة أطلق عليها إعلاميا بـ"صفقة القرن"، وهو ما أثار أزمة داخل القلعة الحمراء، بعدها قرر مسئولو الأهلى إعارة اللاعب للدورى الفنلندى قبل بيعه اللاعب للأهلى السعودى، وانتهى به المطاف فى نادى بيراميدز ، كمفاجأة لجماهير الأهلى، حيث شارك امام الأحمر فى مباراته مع فريقه الجديد ببطولة الدورى، التى تفاجأت بظهور اللاعب فى الفريق المنافس داخل الملعب .

وسجل "السعيد" مع الأهلي 50 هدفًا في 154 مباراة، ومع الإسماعيلي 34 هدفًا في 136 مباراة، ومع بيراميدز سجل 15 هدفًا في 15 مباراة.

وفاز السعيد مع الأهلي بـ 3 بطولات للدوري المحلي، بالإضافة إلى كأس السوبر المصري 4 مرات، وكأس مصر مرة واحدة، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة، فضلًا عن كأس السوبر الأفريقي مرتين، ودوري أبطال أفريقيا مرتين.

وساهمت مشاركة عبدالله السعيد مع الأهلي وتألقه خلال هذه الفترة بالقميص الأحمر، من أن يصبح ورقة لعب أساسية في صفوف المنتخب الوطني، ويساهم في وصول المنتخب إلى كأس العالم 2018 والذي أقيم في روسيا.

*أحمد فتحى

بعد 12 عاماً من المجد والتألق بالقميص الأحمر ، رفض أحمد فتحى الاستمرار مع الأهلى بداعى "سنة الحياة" ليكمل مسلسل الراحلين من الجيل الذهبي للنادي الأهلي بعد رحيل شريف إكرامي وحسام عاشور.

وأبلغ أحمد فتحى نجم دفاع الأهلى إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحى لبيراميدز فى وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل.

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يتضمن عرض نادي بيراميدز لضم أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق، الذي يمتد لثلاثة مواسم الحصول على 16 مليون جنيه في الموسم الواحد.

يأتي ذلك بخلاف حصوله على قيمة الموسم الأول دفعة واحدة، بخلاف العديد من المميزات المالية الأخرى

وتضمن عرض الأهلي لـ أحمد فتحي الحصول على مبلغ 11 مليون جنيه في الموسم خالصة الضرائب مع إلغاء نسبة المشاركة.

أحمد فتحى خاض مع الأهلى 338 مباراة، نجح فى إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر، ليصبح الجوكر من أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء .

وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.

بدأ فتحى مسيرته فى النادى الإسماعيلى عام 2002، وفى عام 2007 انتقل الى شيفلد الإنجليزى ثم الأهلى فى نفس العام، وكاظمة الكويتى نهاية عام 2007 أيضا، وعاد الجوكر إلى القلعة الحمراء فى 2013، وقضى فترة قصيرة بنادى هال سيتى الإنجليزى ليعود مرة أخرى للأهلى ثم غادر القلعة الحمراء وانضم لصفوف أم صلال القطرى ثم عاد للأهلى منذ 2015.

*حسام عاشور

انتهت علاقة حسام عاشور لاعب وسط فريق الاهلي بالنادي عقب قرار مجلس إدارة القلعة الحمراء بالتراجع عن موقفه السابق بتنظيم مباراة إعتزال لحسام عاشور بسبب خروج اللاعب عن النص ومخالفة لوائح النادى بالظهور فى وسائل الإعلام دون الحصول على موافقة مدير الكرة، لذا قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تغريم اللاعب ورفع ما جاء من تصريحات على لسان اللاعب بشأن النادى إلى لجنة التخطيط للكرة لاتخاذ ما تراه.

وتوترت علاقة حسام عاشور بالاهلي خلال الأيام الماضية بعدما خرج اللاعب في فيديو عبر صفحته على "إنستجرام" مدته 9 دقائق وإتهم النادي بتعطيل مهرجان إعتزاله الأمر الذى أثار غضب الجميع في الاهلي لاسيما وأن مسئولو القلعة الحمراء أكدوا أنهم كانوا بصدد التجهيز لمهرجان إعتزال اللاعب لكن ظروف مرض حفيد محمود الخطيب رئيس الاهلي هي التى جعلت الإدارة الحمراء تؤجل إعلان خطة مهجران إعتزال اللاعب عدة ساعات فقط لكن الأخير خرج ليُهاجم مجلس الأهلي ويوجه له سهام النقد ويتهمه بتعطيل مهرجان إعتزاله.

مجلس الأهلي خرج بقرارات قوية منها إعتماد ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذي أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التي قضاها مع زملائه في خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق في خطوته المقبلة.

وبذلك تنتهي علاقة حسام عاشور بالأهلي ولن يكون له أي دور مع الفريق لو تم إستنئاف النشاط المُجمد حالياً بسبب "جائحة" كورونا ، ليسدل الاهلي بذلك الستار على مشوار عاشور ويلغي العروض والإستثناءات التى سبق وقدمها مجلس الخطيب للاعب وهي مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائد مالى كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد بجانب العمل في قناة النادي لكن كل هذه الإستئثانات تم إلغاؤها بعد أجتماع مجلس الأهلي ليقرر اللاعب التراجع عن الاعتزال والعودة للعب خارج القلعة الحمراء

مسمار" وسط الأهلي حصد 37 لقباً مع النادي بواقع الدوري المصري 12 مرة، السوبر المصري 10 مرات، دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، السوبر الإفريقي 5 مرات، كأس مصر 3 مرات وبرونزية بطولة كأس العالم للأندية ليتفوق عليه اللاعب البرازيلي دانى ألفيش على مستوى العالم الذى حصد 41 لقبا وبات من الصعب تحطيم الرقم القياسى لنجم برشلونة السابق وساباولو الحالي.