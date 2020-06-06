شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المؤقتة تعين مستشارا قانونيا لاتحاد الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، تعيين المستشار عبد الرحمن وهبى الشاذلى مستشارا قانونيا للاتحاد لتولى كل الشئون المتعلقة بالناحية القانونية خلال المرحلة المقبلة .

من جهته قال سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة، إنه ينتظر بروتوكول وزارة الصحة مع الرياضة الذى سيتم إرساله للاتحادات الرياضية لتطبيقه فى حال عودة النشاط تدريجيا مثلما أعلنت الحكومة مسبقا .

وكشف رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عن دراسة إلغاء مسابقات الناشئين والناشئات والمينى للموسم الحالى 2019 / 2020 فى ظل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا، على أن يتم استكمال مسابقات الرجال والسيدات فقط فى حال عودة النشاط بقرار من الحكومة .

بينما أكد حمدى تأجيل الجمعية العمومية للاتحاد والتى كان مقررا إقامتها يوم 26 يونيو الجارى لحين الانتهاء من تصنيف الأندية الجديد حتى نهاية المسابقات حين إيقاف النشاط بسبب فيروس كورونا، و تحديد موعد جديد فور الإنتهاء من تحديد التصنيف .