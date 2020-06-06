شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يتمسك بنجل سعد الصغير ويرفض رحيله بالميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو الإنتاج الحربى فكرة إعارة محمد سعد الصغير، مدافع الفريق الشاب ونجل المطرب الشعبى سعد الصغير، بداعى الحاجة لجهوده خلال الفترة المقبلة، حيث أثنى مختار مختار المدير الفنى للإنتاج على اللاعب مؤكداً أنه ينقصه فقط مباريات ودية واحتكاك مع اللاعبين أصحاب الخبرة حتى يحجز موقعاً أساسياً فى تشكيلة الفريق بالموسم الجديد، لاسيما أنه يلعب فى أكثر من مركز وقادر على الظهور بشكل جيد.

وفى وقت سابق كشف نجل المطرب الشهير أنه بدأ ممارسة الكرة فى الشارع ثم توجه لاختبارات النادى الأهلى ونجح فى الانضمام لصفوف القلعة الحمراء، ولكنه بعدها وجد نفسه أسيراً لدكة البدلاء ليقرر الرحيل للإنتاج الحربى.

وقال محمد سعد الصغير فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "رحلت عن الأهلى دون علم والدى الذى يعشق الفريق الأحمر ونجومه، خاصة جيل عماد متعب وأبو تريكة وبركات، وانتقلت لصفوف الإنتاج الحربى ثم حدثته فى الأمر فغضب بشدة ولكن أقنعته أنى أريد اللعب فوافق وقالى ربنا يكرمك" .

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وأضاف لاعب الإنتاج الحربى، "وجدت معاملة مختلفة فى الإنتاج، كل الموجودين يقدرونى وتم تصعيدى للفريق الأول منذ سبعة أشهر وأنتظر فرصة الظهور الأول فى الدورى الممتاز".

وعن نصائح مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى يقول، "قالى بلاش تستعجل وفرصتك هاتيجى خاصة بعدما شاركت مع حمادة صدقى فى صفوف منتخب الشباب".

وعن مركزه فى الملعب قال محمد سعد، "ألعب مساك وأحياناً باك رايت ولكنى أعشق مالدينى وأحمد حجازى وأتمنى أن أصل لمستواهم".

وعن عودته للأهلى قال نجل المطرب الشهير، "بالطبع أتمنى العودة للأهلى وأعتقد أنها ليست صعبة".