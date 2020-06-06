شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس الحصول على توقيع "بابل" إلكترونيًا بسبب العروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو الزمالك الحصول على توقيع الأنجولى آرى بابل، جناح أول أغسطس الأنجولى، إلكترونيًا، وعدم انتظار حضوره إلى القاهرة من أجل توقيع عقود انضمامه إلى النادى، خاصة بعد تأجيل الحصول على توقيعه خلال الفترة الماضية، انتظاراً لقدومه إلى القاهرة وخضوعه للكشف الطبى ثم التوقيع، إلا أن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا وتعليق الطيران حال دون ذلك.

وتلقى الجناح الأنجولى عدة عروض فى الفترة الأخيرة، إلا أنه يفضل الانضمام للزمالك، لذا تدرس إدارة نادى الزمالك الحصول على توقيعه، إلكترونيًا، لتأمين الصفقة، وستحسم إدارة الزمالك تلك المسألة خلال الفترة الجارية، بشكل نهائى، خاصة بعد تأكيدات اللاعب عبر وكيل أعماله أنه يضع النادى الأبيض بمثابة الخيار الأول له حيث يرغب فى الانضام إلى صفوف قلعة ميت عقبة، فى صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ناديه.

وأكد جيسيو رودريجز وكيل أعمال آرى بابل جناح أول أغسطس الأنجولى المهاجم، أن اللاعب يمتلك العديد من العروض القوية، خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى إنه يحق لآرى بابل التوقيع لأى نادٍ آخر منذ الشهر الماضى بعد انتهاء تعاقده مع الفريق الأنجولى، وأضاف وكيل اللاعب أن المفاوضات مع نادى الزمالك وصلت لمرحلة متقدمة جدًا، وكان من المقرر أن يخضع اللاعب للكشف الطبى وتوقيع العقود، إلا أن انتشار فيرس كورونا منع تواجد اللاعب فى القاهرة.

وتابع رودريجيز حديثه، مؤكدًا أن آرى بابل يرغب فى تمثيل نادى الزمالك فى الفترة المقبلة، خاصة وأنه معجب جدًا بالدورى المصرى وجماهيره الشغوفة بكرة القدم، وبات الأنجولى آرى بابل قريبًا من أسوار القلعة البيضاء خاصة فى ظل علاقته القوية بثلاثى الفريق الأبيض شيكابالا وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغنى، حيث يرتبط بعلاقة قوية مع الثلاثى خاصة عبد الله جمعة الذى يبادله دائما الرسائل عبر موقع التواصل الاجتماعى.