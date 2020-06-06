شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. إلغاء مباراة الأهلى والإسماعيلى بعد اشتباكات اللاعبين والجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 6 يونيو 1980، أنهى الحكم الدولى حسين فهمى مباراة الإسماعيلى مع الأهلى ضمن لقاءات الأسبوع "27" لمسابقة الدورى قبل موعد انتهائها بعشرين دقيقة، بعدما سجل جمال عبد الحميد هدف المباراة الوحيد، واعترض لاعبو الإسماعيلى على صحة الهدف وتشابك محمد عباس مع حمادة الرومى وطردهما حكم المباراة وكان السبب محاولة عباس إخراج الكرة من مرمى أبو ليلة بعد الهدف، وتوالت الاشتباكات بين أبو ليلة والخطيب وهندى وشطة، ولم يجد الحكم مفرا من إلغاء المباراة وسط جماهير الناديين الذين تشابكوا فى وسط الملعب.

وعلى خلفية الأحداث، قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى إيقاف حمادة الرومى لمدة عام وحرمانه من مستحقاته لمدة أربعة أشهر، وعقوبات مالية مختلفة على بعض اللاعبين، كما قرر اتحاد الكرة إيقاف حمادة الرومى وإكرامى لمدة عام ونقل أربع مباريات للإسماعيلى خارج ملعبه وإيقاف خالد القماش 3 مباريات وإنذار أبو ليلة وهندى وغرامة ألف جنيه على الإسماعيلي.