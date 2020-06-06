شكرا لقرائتكم خبر عن سفر رئيس أسوان يؤجل البت فى استقالة مجدى عبد العاطي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجل مجلس إدارة أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، مناقشة استقالة مجدى عبد العاطى المدير الفنى للفريق حتى الأسبوع المقبل، وذلك بسبب تواجد رئيس النادى فى القاهرة خلال الفترة الحالية، ما يتعثر معه عقد اجتماع خاص لحسم موقف النادى من استقالة المدير الفني، ومن المرتقب أن يعود أحمد سليمان خلال الأسبوع الجارى إلى أسوان حيث يحسم مجلس أسوان موقفه من قبول استقالة عبد العاطي.

وكان مجدى عبد العاطى قد تقدم باستقالته من تدريب أسوان بسبب تأخر حصول اللاعبين والجهاز الفنى على مستحقاتهم المادية منذ توقف النشاط الرياضى فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وأكد عبد العاطى أن تعامل مجلس إدارة نادى أسوان مع الأزمة الحالية لم يكن على النحو الأفضل، فى ظل سواء الحالة المادية للعديد من اللاعبين بالنادى وهو ما اضطر بعضهم لبيع ممتلكاته الخاصة من أجل تلبية متطلبات أسرته خلال فترة التوقف.

ووجه عبد العاطى خطاباً إلى الإدارة بنادى أسوان قائلاً: "أرجوا من سيادتكم قبول استقالتى من منصبى كمدير فنى للفريق لعدم قدرتى على الإستمرار فى ظل هذه الظروف وهذا التجاهل والصمت التام من جانبكم وإدارتك غير المتوقع لهذه الأزمة وعدم تقديركم لظروف اللاعبين والجهاز الفنى المادية والمعنوية هو ما دفعنى دفعاً لهذا القرار".

ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.