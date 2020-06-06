شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدفع 950 ألف دولار للبرازيلي هندريك على دفعتين خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو النادى الأهلى مع البرازيلى هندريك هيلمكه، لاعب الفريق السابق، على تسديد مستحقاته المتأخرة خلال ستة أشهر وعلى دُفعتين، وذلك بعد إنهاء الأزمة التى نشبت بين الطرفين قبل عدة مواسم بسبب مستحقات متأخرة للاعب البرازيلى فقام الأخير بتصعيد الأمر للمحكمة الرياضية الدولية وحصل على حُكم بتغريم الأهلى ما يقرب من 950 ألف دولار نظير فسخ العقد بين الطرفين من جانب الأهلى فقط.

وانضم هندريك للأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية لموسم (2014 - 2015) إلا أنه لم يستمر سوى ستة أشهر فقط قبل أن يرحل مجاناً بعد استغناء النادى الأحمر عن خدماته.

ومن المقرر أن يقوم مسئولو الاهلى بتجهيز الدُفعة الأولى لتحويلها للاعب البرازيلى من أصل برتغالى خلال أيام قليلة، خاصة بعد الحل الذى توصل له الطرفان مؤخراً لعدم إمكانية التصعيد مُجدداً لأية جهة رياضية دولية .

من ناحية أخرى، أغرى مسئولو النادى الأهلى جاكسون موليكا، مهاجم مازيمبى الكونغولى، بالحصول على 800 ألف دولار راتبا سنويا، لإقناعه باللعب للفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل، خاصة بعد تلقى اللاعب العديد من العروض مؤخراً أبرزها من ناديين بلجيكيين، وهو الأمر الذى تفضله إدارة مازيمبى لوجود اتفاقية توأمة مع عدد من أندية بلجيكا تتيح لبطل الكونغو الحصول على نسبة كبيرة من عائد بيع اللاعب مستقبلاً تصل لأكثر من 40 % من قيمة الصفقة، وهو الأمر الذى لا يتوفر حال بيعه لأى نادٍ آخر سواء فى أوروبا أو أفريقيا.