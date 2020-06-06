شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن الحالة الصحية لإدارى اتحاد الرماية المصاب بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم حسنى، رئيس اتحاد الرماية، عن تحسن الحالة الصحية بشكل ملحوظ لإدارى الاتحاد الذى أصيب بفيروس كورونا وتم عزله بأحد مستشفيات العزل الصحى للتعافى من الفيروس المستجد، مشيرا إلى أنه يتابع الحالة الصحية للموظف هاتفيا .

وشدد حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية حرصه على حملات دورية لتطهير الاتحاد من قبل متخصصين على مدار الفترة الماضية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحماية الموظفين خاصة بعد ثبوت حالة من بينهم.

وأكد حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية على عودة الموظفين للعمل بالاتحاد بدءا من غد الأحد بعد مد إجازة عيد الفطر لثبوت حالة إصابة بفيروس كورونا لأحد الإداريين، وتم نقله إلى أحد مستشفيات العزل الصحى لتلقى العلاج، مشيرًا إلى أن الإدارى شعر بتعب منذ فترة قبل أن يتم تأكد إصابته وعزله وغلق الاتحاد لأعمال التطهير والاكتفاء بالعمل أون لاين.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.