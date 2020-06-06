المتضررون الخمسة من إلغاء الدوري المصري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الدورى المصرى شبح لإلغاء فى الموسم الحالي، فى ظل صعوبة استكمال المسابقة لعدة أسباب، يتصدرها تزايد حالات المصابين بفيروس كورونا فى مصر، ووجود عدد كبير من المباريات المتبقية فى الدورى، بخلاف رفض عدد كبير من الأندية إلغاء الموسم خشية تحملهم أعباءً مالية جديدة، وهو ما تم رفضه ويطلبون أن يتحمله اتحاد الكرة، الذى يرفض بدوره تحمل أى أعباء مالية.

ولكن المؤكد أن إلغاء الدورى سينتج عنه آثار سلبية، خاصة على الفرق والمنتخبات التى ستتعانى من تبعات هذا القرارن الذى سيضر بمصالح البعض، خاصة الفرق المقبلة على مشاركات أفريقية، بعد رفض الاتحاد الأفريقى لكرة القدم إلغاء مسابقاته بل وتحديد مواعيد مبدئية لانطلاق المسابقة، ولعل أبرز المتضررين من قرار الإلغاء حال صدوره بشكل رسمي.

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وأكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن قرار استئناف مسابقة الدورى العام أو إلغائها سيتم حسمه بحد أقصى خلال الأيام المقبلة، مضيفاً أن مسابقة كأس مصر سيتم استئنافها تحت أى ظروف، وذلك على الرغم توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وقال الجناينى، فى تصريحات إذاعية عبر برنامج مع شوبير، والذى يقدمه أحمد شوبير حارس مرمى الأهلى السابق عبر إذاعة أون سبورت، إذا اضطررنا إلى تأجيل مسابقة الدورى أكثر من ذلك فلا مفر من إلغاء المسابقة خاصة أن لدينا التزامات كبيرة فى الموسم الجديد.

وأضاف الجنايني، لا يمكن أن نؤجل انطلاقة الموسم الجديد لاستئناف الموسم الجارى، ولا يجب أن ننسى أن فى 2021 لدينا تصفيات أمم أفريقيا ولدينا أولمبياد طوكيو فى يونيو وهذا يستوجب منح شوقى غريب فرصة اعداد مناسبة وأن يتفرغ اللاعبين للمنتخب الأوليمبي.

واستطرد عمرو الجنايني، ما غفل عنه الجميع هو أن مصر ستستضيف أيضاً بطولة كأس العالم العسكرى فى العام المقبل، وكل هذه الأحداث لا يمكن تجنب جداولها الزمنية، ولذلك ننتظر قرار الدولة النهائى فى منتصف يونيو بشأن المسابقة.

وعن مسابقة كأس مصر قال الجنايني: مسابقة كأس مصر ستستأنف تحت أى ظروف، و9 مباريات لا تمثل أزمة، رغم تزايد أعداد كورونا.

فى سياق متصل، حذرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة من ضغط مباريات الدورى، حال استئنافه، بعد فترة توقف استمرت ٣ أشهر، لاسيما أن اتحاد الكرة يرغب فى إنهاء الدورى حال عودته فى شهرين ونصف الشهر بحيث ينطلق الدورى الجديد أواخر سبتمبر أو مطلع أكتوبر المقبلين .

وكانت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة قد حددت شهر يونيو 2021 موعدا لانتهاء الدورى العام فى الموسم الجديد، لمنح الفرصة للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب للاستعداد لأولمبياد طوكيو التى ستقام فى الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021، حيث يرغب المدير الفنى فى خوض معسكر طويل يتخلله مباراتين وديتين من العيار الثقيل مع منتخبين من ضمن المنتخبات المتأهلة لهذا المحفل الكبير.