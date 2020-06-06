تعرف على موعد مباريات اليوم السبت

تنطلق اليوم السبت الموافق 6 يونيو العديد من المباريات في مختلف الدوريات الأوروبية والتي يكون أبرزها في الدوري الإلماني . مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة آينتراخت فرانكفورت ماينز 05 – الثالثة والنصف عصرا باير ليفركوزن- بايرن ميونخ – الثالثة والنصف عصرا فورتونا دوسلدورف - هوفنهايم – الثالثة والنصف عصرا لايبزيج - بادربورن – الثالثة والنصف عصرا بوروسيا دورتموند - هيرتا برلين – السادسة والنصف مساء مباريات الدوري الكوري الجنوبي 09:30 إف سي سيئول - جيونبك هيونداي موتورز 12:00 بوسان آي بارك - سانججو سانجمو 12:00 بوهانغ ستيلرز - أولسان هيونداي Advertisements مباريات الدوري البرتغالي بوافيستا - موريرينسي في تمام الساعة العاشرة الدوري التشيكي الممتاز زلين -- : -- بريبرام 16:00 سلوفان ليبيرتش -- : -- ملادا بوليسلاف 18:00 بوهيميانز 1905 -- : -- سبارتا براغ 20:00 الدوري المجري الممتاز ميزوكوفسد زسوري – باكسي في تمام الساعة الخامسة تمام الساعة الخامسة مول فيدي – فاردا في تمام الساعة السابعة أويبست - بودابيست هونفيد في تمام الساعة التاسعة الدوري البولندي الممتاز 15:00 جاغيلونيا بياليستوك -- : -- ويسلا بلوك 17:30 زاجويبي لوبين -- : -- ليخ بوزنان 20:00 بوغون شتشتين -- : -- كراكوفيا دوري روسيا البيضاء الممتاز 13:00 سلوتسك -- : -- توربيدو زودينو 15:00 إسلوش مينسك -- : -- اف كي روة برست 17:00 سلافيا موزير -- : -- نيمان غرودنو 19:00 دينامو مينسك ن : ن مينسك 19:00 دينامو بريست -- : -- مينسك

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