فوّت متصدر جدول ترتيب هدافي الدوري السوري الممتاز “محمد الواكد” فرصة تعزيز صدارته خلال الجولة الـ 18 التي شهدت صيام منافسيه على اللقب هذا الموسم “محمد الزينو ومحمود مرمور”.

وانتصر فريق محمد الواكد “الجيش” خارج قواعده على الساحل بنتيجة 0-4، ومن حسن حظه خسر فريق محمد الزينو “الطليعة” بهدف دون رد عندما استضاف الكرامة، كما سقط فريق محمود مرمور “تشرين” في قمة مباريات الجولة أمام الوثبة.

وكان لاعب نادي حطين “مارديك مارديكيان” المستفيد الوحيد من تلك الجولة، حين سجل الهدف الأول لفريقه أمام الفتوة، في اللقاء الذي انتهى بفوز حطين برباعية لهدف، ليرفع رصيده لـ 10 أهداف، وينضم إلى صراع المركز الثاني.

ويتصدر محمد الواكد جدول الهدافين برصيد 14 هدفًا من بينهم ركلة جزاء واحدة، ويتبعه الثلاثي “محمد الزينو ومحمود مرمور ومارديك مارديكيان” بنفس الرصيد “10 أهداف”.

والتالي جدول ترتيب هدافي الدوري السوري بعد الجولة 18