الأردن يُباغت قطر والإمارات على استضافة دوري أبطال آسيا

طلب الاتحاد القطري لكرة القدم استضافة ما تبقى من مباريات دوري أبطال آسيا 2020، بعدما وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مقترح قدمته اتحادات غرب آسيا باستكمال البطولة في صورة دورة مجمعة على أرض محايدة.

وتسلح الاتحاد القطري عند تقديم طلبه هذا بالملاعب المُكيفة التي جهزتها الحكومة ولجنة المشروعات والإرث على مدار السنوات الخمس الماضية بهدف استضافة نهائيات كأس العالم 2022.

لكن الاتحاد الإماراتي تصدى للمحاولة القطرية بحجة أنه صاحب فكرة استئناف المسابقة على هيئة دورة مجمعة في بلد محايد.

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وأكدت مصادر صحيفة الرياضية السعودية داخل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن عددًا من اتحادات غرب آسيا طرحوا اسم المملكة الأردنية الهاشمية لاستضافة ما تبقى من دوري أبطال آسيا، نظرًا لتميز البلاد بأجواء معتدلة، كما أنه البلد الآسيوي الوحيد تقريبًا الذي لم يتفش فيه فيروس كورونا المستجد، وينطبق عليه فكرة “الأرض المحايدة” لعدم وجود أي فريق من فرقه ينافس بدور مجموعات البطولة هذا الموسم.

وترفض بعض الاتحادات المحلية إقامة ما تبقى من المباريات على الأراضي الإماراتية أو القطرية بسبب الطقس الحار هناك خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، فضلاً عن مشاركتهما بأندية قوية أمثال السد والدحيل والعين وشباب أهلي دبي والوحدة والشارقة، بالتالي لا ينطبق عليهما فكرة “الأرض المحايدة” كما هو الحال مع الأردن.

مع ذلك، سيحسم الاتحاد الآسيوي هذه المسألة بنظام التصويت بين 26 عضوًا في المكتب التنفيذي، وستقوم لجنة المسابقات التابعة للاتحاد بالنظر في كافة الاقترحات قبل تقديمها إلى المكتب التنفيذي للتصويت عليها.