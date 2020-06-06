أديداس تتحد مع نايكي في قضية جورج فلويد

اتحدت شركة أديداس الألمانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع غريمتها الأميركية نايكي من أجل محاربة العنصرية في العالم، حيث قامت بإعادة نشر تغريدة لشركة نايكي عبر حسابها الرسمي في تويتر.

وحملت التغريدة عنوان “معًا نحن نمضي قدمًا، معًا نستطيع تغيير الأشياء معًا”، ولاقت هذه الجملة استحسان العديد من مستخدمي موقع تويتر، وقام ما يزيد عن ربع مليون شخص (230،000) بتفضيلها.

ودعمت شركة أديداس المظاهرات التي اندلعت في شوارع المدن الأميركية بعد وفاة المواطن الأميركي الأسمر ذو الأصل الأفريقي “جورج فلويد” نهاية الشهر الماضي على يد شرطي أبيض في مينيابوليس.

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وبدأت شركة نايكي حملة إعلانية ملتزمة مثل تلك التي حملها لاعب الوسط الأميرمي “كولين كايبيرنيك” في عام 2018 وراء حركة احتجاج ضد عنف الشرطة في الولايات المتحدة الأميركية.

وتبعت العديد من العلامات التجارية الكبرى حملة نايكي لمناهضة العنصرية، ومن بينها شركة أديداس التي لا تمانع في توقيع عريضة تطالب بالعدالة لجورج فلويد.

في السياق نفسه، أعلنت شركة فيلا للأدوات الرياضية عبر حسابها الرسمي بموقع إنستاجرام بتبرعها بمبلغ 100 ألف دولار للمنظمة الأميركية Black lives matter.