ألمانيا أم هولندا؟ الاتحاد المصري يُخطط لودية عالمية

يُخطط الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة “عمرو الجنايني” للتوصل إلى اتفاق رسمي من الآن مع أحد أكبر الاتحادات الأوروبية، من أجل إقامة مباراة ودية عالمية في ذكرى العيد المئوي لتأسيس الجبلاية خلال شهر ديسمبر من عام 2021.

ويفكر أعضاء اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، رغم احتمالية رحيل أعضائها خلال الانتخابات القادمة للاتحاد، في مواجهة منتخب ألمانيا أو منتخب هولندا، بما أن المنتخب المصري الأول لم يواجه أحدهما منذ سنوات طويلة.

ولعبت مصر في السنوات الـ 15 الماضية مع عدة منتخبات أوروبية كبرى في لقاءات ودية، بداية من فرنسا في عام 2005، وإسبانيا في عام 2006، والسويد في 2007، وإنجلترا في 2010.

كما واجه المنتخب المصري نظيره الإيطالي بكامل نجومه في دور مجموعات كأس القارات عام 2009، وانتصرت مصر وقتها بهدف محمد حمص.

وقبل بداية كأس العالم 2018، خاض المنتخب المصري ثلاث وديات مع ثلاث منتخبات أوروبية هم “البرتغال واليونان وبلجيكا”، وخسر الفريق في جميعهم تحت قيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وواجه المنتخب المصري منتخبات كولومبيا وتشيلي والأرجنتين والبرازيل في مباريات ودية، لهذا من المستبعد الاتجاه نحو المنتخبات اللاتينية في تلك المناسبة.

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تغيير شعار الاتحاد المصري

تقوم اللجنة الخماسية منذ بداية عام 2020 بجمع الاحصائيات والأرقام والانجازات الخاصة بالاتحاد، بالاضافة إلى حصر المعلومات المتوفرة عن رؤوساء الاتحاد ومجالس إداراته خلال 100 سنة، لنشرها في الموقع الإلكتروني الجديد للاتحاد قبل مدة جيدة من حلول موعد المئوية.

ويدرس الاتحاد المصري تغيير شعاره الحالي وشعار الدوري المصري الممتاز وكأس مصر وكأس السوبر المصري، من أجل الظهور بحلة جديدة في العيد المئوي.

وتأسس الاتحاد المصري لكرة القدم في عام 1921، وانضم إلى الاتحاد الدولي “فيفا” في عام 1923، ليصبح أقدم اتحاد كرة قدم عربي وأفريقي وآسيوي.

وشارك المنتخب المصري الأول في كأس العالم ثلاث مرات أعوام 1934 و1990 و2018، ويُعد الفوز بالميدالية البرونزية في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا في الأرجنتين عام 2001 هو الإنجاز الأفضل في تاريخ الاتحاد على المستوى العالمي.

وفي جعبة منتخب مصر 7 ألقاب لكأس أمم أفريقيا للكبار، من بينهم ثلاثة كؤوس متتالية في الفترة من 2006 إلى 2010 تحت قيادة المدرب الوطني حسن شحاته.