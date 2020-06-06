تقديم موعد بداية الميركاتو الصيفي 2020 في فرنسا

قررت رابطة الدوري الفرنسي LEP تقديم موعد بداية الميركاتو الصيفي 2020 ثلاثة أيام عن الموعد المعتاد لبداية السوق كل عام.

وحددت رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين برئاسة “ديديه كويلو” يوم الاثنين المقبل، الموافق 8 يونيو، موعدًا رسميًا لإنطلاق الميركاتو الصيفي 2020، دون تحديد موعد غلق السوق.

وكان سوق الانتقالات الصيفي يُغلق في فرنسا مطلع شهر سبتمبر من كل عام، لكنه قد يستمر حتى مطلع شهر أكتوبر بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها كرة القدم من بعد تفشي فيروس كورونا.

وأوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بضرورة استمرار سوق الانتقالات لمدة 8 أسابيع عقب انتهاء الموسم الكروي في كل بلد على حدى، بعدما تجمد النشاط الرياضي في جميع أنحاء العالم لمدة فاقت الشهرين ونصف.

وأعلن في وقت سابق من شهر مايو تتويج باريس سان جيرمان وهبوط أميان وتولوز إلى دوري الدرجة الثانية، بقرار رسمي من رئيس الوزراء “إدوارد فيليب” الذي درس صعوبة استئناف الليج آ في ظل فيروس كورونا، وهو القرار الذي لاقى انتقادات لاذعة، خاصةً بعد استئناف الدوري الألماني في منتصف مايو.