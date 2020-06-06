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بث مباشر | مشاهدة مباراة دورتموند وهيرتا برلين في الدوري الألماني

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يقدم لكم الخليج 365 بث مباشر لمباراة دورتموند وهيرتا برلين ضمن مباريات اليوم السبت 6-6-2020 في الدوري الألماني، لحساب الجولة 30 التي بدأت ليلة أمس الجمعة مباراة فاز بها فرايبورج أمام ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ.

يستضيف ملعب سيجنال إدونا بارك مباراة درتموند وهيرتا برلين في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت .

تنقل مباراة دورتموند وهيرتا برلين على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات“.

يدخل بوروسيا دورتموند هذا اللقاء وعينه على الفوز لمواصلة ملاحقة بايرن ميونخ في صدارة جدول ترتيب البوندسليجا، حيث يتبرع البايرن على القمة برصيد 67 نقطة مقابل 60 نقطة لدورتموند.

أما هيرتا برلين الذي يَمر بفترة متميزة مع مدربه الجديد “برونو لاباديا” فقد صعد إلى المركز التاسع برصيد 38 نقطة، وصار على بُعد 4 نقاط فقط من المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي.

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ولم يخسر هيرتا برلين أي مباراة في البوندسليجا منذ سقوطه على ملعبه بخمسة أهداف دون رد أمام كولن، ضمن الجولة 23 يوم 22 فبراير الماضي، وبعدها استطاع الفوز 3 مرات والتعادل 3 مرات.

دورتموند 0-0 هيرتا برلين

ملعب سيجنال إدونا بارك (دورتموند)

الدوري الألماني (الجولة 30)

تنطلق بعد عصر اليوم..

بث مباشر مباراة دورتموند وهيرتا برلين “لحظة بلحظة”

  • قم بتحديث هذه الصفحة قبل بدء اللقاء..
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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