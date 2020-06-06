بث مباشر | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليفركوزن في الدوري الألماني

يقدم لكم الخليج 365 بث مباشر لمباراة بايرن ميونخ وليفركوزن ضمن مباريات اليوم السبت 6-6-2020 في الدوري الألماني، لحساب الجولة 30 التي بدأت ليلة أمس الجمعة مباراة فاز بها فرايبورج أمام ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ.

يستضيف ملعب باي آرينا مباراة باير ليفركوزن وبايرن ميونخ في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينيتش، 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية.

تنقل مباراة بايرن ميونخ وليفركوزن على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي” من كابينة التعليق في العاصمة التونسية.

من المحتمل غياب نجم باير ليفركوزن “لارس بيندر” عن هذه المقابلة بسبب إصابة في القدم، بينما توجد احتمالات بغياب 4 لاعبين من بايرن ميونخ.

يتصدر النجم البرازيلي “فيليب كوتينيو” قائمة اللاعبين المُهددين بالغياب عن صفوف البايرن في مباراة اليوم بسبب إصابة في الكاحل، كذا لارس لوكاس ماي وتوليسو، ويغيب المدافع سولي بسبب إصابة في الركبة.

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ويحتل بايرن ميونخ المركز الأول بطبيعة الحال، برصيد 67 نقطة، بينما يحتل ليفركوزن المركز الخامس برصيد 56 نقطة بفارق الأهداف عن بوروسيا مونشنجلادباخ.

باير ليفركوزن 0-0 بايرن ميونخ

ملعب باي آرينا (ليفركوزن)

الدوري الألماني (الجولة 30)

تنطلق بعد ظهر اليوم

بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن “لحظة بلحظة”