يواجه بايرن ميونخ اختبارًا صعبًا خارج قواعده في إحدى مباريات اليوم السبت 6-6-2020، عندما يحل ضيفًا على باير ليفركوزن لحساب الجولة 30 من الدوري الألماني.

ويأمل عشاق بوروسيا دورتموند في تحقيق باير ليفركوزن لمفاجأة بالفوز على بايرن ميونخ، كي تعود المنافسة على الصدارة من جديد.

لكن على رفاق أشرف حكيمي التركيز في مباراتهم أمام هيرتا برلين أكثر من التركيز على مباراة ليفركوزن وبايرن ميونخ، فأي هفوة جديدة قد تُضيع من دورتموند المركز الثاني وليس لقب البوندسليجا فحسب، حيث يحتل ريد بول لايبزيج المركز الثالث برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين فقط عن دورتموند.

وستقام في مباريات اليوم السبت 5 مباريات في الجولة 30 من البوندسليجا، علمًا بأن المباراة الافتتاحية لهذه الجولة قد لعبت ليلة أمس الجمعة بين فرايبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ وشهدت فوز فرايبورج بهدف دون رد.

وستشهد مباريات اليوم مواجهة وحيدة في الدوري البرتغالي بين “بوافيستا وموريرينسي” لحساب الجولة الـ 25 على ملعب “دو بيسا” في تمام الساعة 20:15 بتوقيت جرينيتش.

كما ستلعب العديد من المباريات في دوريات “أوكرانيا واليونان وصربيا والدنمارك والتشيك والمجر وبولندا وبيلاروسيا وكوريا الجنوبية وإستونيا وليتوانيا وليتوانيا”.

والتالي جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 6-6-2020 والقنوات الناقلة :

الدوري الألماني ( الجولة 30)

آينتراخت فرانكفورت – ماينز | الساعة 13:30 بتوقيت جرينيتش، 15:30 بتوقيت مصر | قناة بي إن سبورتس 5، وقناة بي إن سبورتس 3، وقناة BT sport 3 .

باير ليفركوزن – بايرن ميونخ | الساعة 13:30 بتوقيت جرينيتش، 15:30 بتوقيت مصر | قناة بي إن سبورتس 1 وقناة كانال بلوس 2 بولندا وقناة BT Sport 1 .

فورتونا دوسلدورف – هوفنهايم | الساعة 13:30 بتوقيت جرينيتش، 15:30 بتوقيت مصر | قناة بي إن سبورتس 3.

ريد بول لايبزيج – بادربورن | الساعة 13:30 بتوقيت جرينيتش، 15:30 بتوقيت مصر | قناة بي إن سبورتس 2.

بوروسيا دورتموند – هيرتا برلين | الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر | قناة بي إن سبورتس 1 وقناة سبورت 1 المجرية وقناة Digl Sport 1 الرومانية.

الدوري الدنماركي ( الجولة 22)

روشيلده – فريماد أماجير | الساعة 11:00 بتوقيت جرينيتش ، 13:00 بتوقيت مصر.

هفيدروفر – نيكوبينك | الساعة 13:30 بتوقيت جرينيتش، 15:30 بتوقيت مصر.

الدوري البرتغالي ( الجولة 25)

بوافيستا – موريرينسي | الساعة 20:15 بتوقيت جرينيتش، 22:15 بتوقيت مصر ، قناة سبورت تي في 1 البرتغالية وقناة تي في 3 البرتغالية.

الدوري اليوناني (البطولة + الهبوط)

بانيونيوس – فولوس | الساعة 16:15 بتوقيت جرينيتش، 18:15 بتوقيت مصر، قناة سبورت كلوب 2 السلوفينية وقناة نوفا سبورتس 1.

آريس سالونيكا – أوميلوس فيلاثلون هراكليوس | الساعة 18:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت مصر

الدوري الألماني الدرجة الثانية ( الجولة 30)

آرمينيا بيليفيلد – نورنبيرج | الساعة 11:00 بتوقيت جرينيتش، 13:00 بتوقيت مصر ، قناة بي إن سبورتس 2 وقناة سبورت 1 المجرية وقناة سكاي سبورت بوندسليجا 3.

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يان ريجنسبورج – دارم شتات | الساعة 11:00 بتوقيت جرينيتش، 13:00 بتوقيت مصر ، قناة بي إن سبورتس 3 وقناة سكاي سبورت بوندسليجا 5.

فيهين فيسبادن 2 – دينامو دريسدين | الساعة 11:00 بتوقيت جرينيتش، 13:00 بتوقيت مصر ، قناة بي إن سبورتس 4 وقناة سكاي سبورت بوندسليجا 4.

الدوري التشيكي ( الجولة 28)

زلين – بريبرام | الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر.

سلوفان ليبيرتش – ملادا بوليسلاف | الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر.

بوهيميانز 1905 – سبارتا براغ | الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر.

الدوري البولندي ( الجولة 28)

جاجيلونيا بياليستوك – فيسلا بلوك | الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت مصر ، قناة Nsport بلوس وقناة كانال بلوس سبورت البولندية وقناة كانال بلوس سبورت 3 البولندية.

زاجويبي لوبين – ليخ بوزنان | الساعة 15:30 بتوقيت جرينيتش، 17:30 بتوقيت مصر، قناة كانال بلوس سبورت البولندية.

بوغون شتشتين – كراكوفيا | الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر، قناة Premier sports 1 وقناة كانال بلوس سبورت البولندية وقناة TVP sport.

الدوري الكوري الجنوبي ( الجولة 5)

إف سي سيئول – جيونبك هيونداي موتورز | الساعة 7:30 بتوقيت جرينيتش، 9:30 صباحًا بتوقيت مصر، قناة سبورت ديجيتال.

بوسان آي بارك – سانغجو سانغمو | الساعة 10:00 بتوقيت جرينيتش، 12:00 ظهرًا بتوقيت مصر.

بوهانج ستيلرز – أولسان هيونداي | الساعة 10:00 بتوقيت جرينيتش، 12:00 ظهرًا بتوقيت مصر، قناة سبورت ديجيتال.

الدوري الصربي ( الجولة 28)

سوبوتيكا – بارتيزان بلجراد | الساعة 14:30 بتوقيت جرينيتش، 16:30 بتوقيت مصر.

سرفينا زفيزدا – رادنيك | الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر.

الدوري الأوكراني ( الجولة 25 – مجموعة البطولة )

شاختار دونيتسك – ديسنا | الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر.

زوريا لوهانسك – كولوس كوفاليفكا | الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر.

الدوري البلغاري ( الجولة 25)

فيتوشا بيستريتسا – سيسكا صوفيا | الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر

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