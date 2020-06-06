شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يقرر توفير معاش لأسرة أحمد بحر مسئول المهمات بناشئين الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، توفير معاش شهرى لأسرة الراحل أحمد بحر مسئول المهمات بقطاع الناشئين فى قلعة ميت عقبة، الذى وافته المنية، أمس الجمعة، مع فتح رئيس نادى الزمالك الباب أمام تعيين أحد أفراد أسرته فى القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، على أن يكون قيمة المعاش الشهرى بنفس قيمة راتبه.

وحرص أمير عزمى مجاهد، مدرب الفريق الأبيض السابق وإف سى مصر الحالى، على نعى الراحل عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمه الله أحمد بحر العامل بقطاع الناشين بنادي الزمالك.. من الشخصيات بجد الطيبة والجدعة اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناتك، أرجو الدعاء له وقراءة الفاتحة".

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فيما يواصل لاعبو الزمالك التدريبات المنزلية خلال الوقت الحالى حيث طلب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق ، من جهازه المعاون إعداد تقرير شامل خلال الفترة الحالية عن حالة اللاعبين لوضع برنامج لتجهيز الفريق بأفضل صورة لمنافسات دورى أبطال أفريقيا، بعد تلقى النادى الأبيض تأكيدات رسمية من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بعدم إلغاء النسخة الجارية من المسابقة، ووضع أكثر من سيناريو لإقامة الدور نصف النهائى الذى وصل إليه الأبيض بعد إقصاء الترجى التونسى من دور الثمانية بمنافسات البطولة.

وجاءت التقارير التى طلبها كارتيرون تتضمن تقريراً من جهاز الفريق الطبى حول حالة اللاعبين الطبية إلى جانب متابعة البرامج الغذائية الموضوعة لهم، بجانب تقرير من جهازه المعاون عن القياسات البدنية للاعبين بجانب الأوزان إضافة إلى مواصلة إرسال البرامج التدريبية بشكل يومى، حتى يواصل اللاعبون الحفاظ على لياقتهم خلال فترة التوقف الجارية التى تأتى ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.