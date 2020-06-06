شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الأهلى يتوج بطلا للدوري للمرة 14 برباعية فى شباك المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 6 يونيو 1977 ، احتفل لاعبو الأهلى وسط جماهيرهم بالحفاظ على لقب الدورى للعام الثالث على التوالى، وللمرة الرابعة عشر فى تاريخه، بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة فى ختام مباريات النسخة رقم "21" لمسابقة الدورى ، سجل للأهلى مختار مختار "هدفين"، وكل من مصطفى عبده، وشريف عبدالمنعم هدف فى شباك حسين صالح، بينما سجل هدف المصرى الوحيد عبدالمنعم بدران، وأدار المباراة الحكم محمد حسام الدين.

وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

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وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.