شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور ..شريف إكرامى " على الأصل دور " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى يثبت يوما بعد يوما لجمهور القلعة الحمراء قوة حكمته للأمور واحترام مكانته وشخصيته فى نظر محبيه ، فى ظل إنهاء علاقته بالنادي الأهلى بصورة تليق بحجمه وحجم عائلته الكروية .

و نجح إكرامى فى اكتساب حب الجميع والصغير قبل الكبير فى ظل إعلانه لمجلس الاهلى رغبته فى الرحيل للعب والعودة للمنتخب دون اى أزمات على الساحة الكروية .

و ينتظر اكرامى خلال الفترة الحالية إنهاء تفاصيل الإعلان عن وجهته المقبلة و التى تقترب بشكل كبير من نادى بيراميدز الذى اتفق مع اللاعب على الانضمام فى الموسم الجديد و اللعب أساسيا .

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ومع الأهلي حصد إكرامي العديد من الألقاب والتي تضمنت 7 ألقاب دوري عام، لقب واحد كأس مصر، 6 ألقاب كأس السوبر، ولقبين بدوري الأبطال والسوبر الأفريقي.

ويرصد الخليج 365 لقطات للنجم شريف اكرامى فى الصور التالية :