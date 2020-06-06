قصة صور ..شريف إكرامى " على الأصل دور "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى يثبت يوما بعد يوما لجمهور القلعة الحمراء قوة حكمته للأمور واحترام مكانته وشخصيته فى نظر محبيه ، فى ظل إنهاء علاقته بالنادي الأهلى بصورة تليق بحجمه وحجم عائلته الكروية .
و نجح إكرامى فى اكتساب حب الجميع والصغير قبل الكبير فى ظل إعلانه لمجلس الاهلى رغبته فى الرحيل للعب والعودة للمنتخب دون اى أزمات على الساحة الكروية .
و ينتظر اكرامى خلال الفترة الحالية إنهاء تفاصيل الإعلان عن وجهته المقبلة و التى تقترب بشكل كبير من نادى بيراميدز الذى اتفق مع اللاعب على الانضمام فى الموسم الجديد و اللعب أساسيا .
ومع الأهلي حصد إكرامي العديد من الألقاب والتي تضمنت 7 ألقاب دوري عام، لقب واحد كأس مصر، 6 ألقاب كأس السوبر، ولقبين بدوري الأبطال والسوبر الأفريقي.
ويرصد الخليج 365 لقطات للنجم شريف اكرامى فى الصور التالية :
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