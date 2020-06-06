شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة دورى أبطال أفريقيا.. 10 إحصائيات تحسم تعادل الزمالك والرجاء 5/5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إحصائية عن مناطق القوة والضعف لفرق المربع الذهبى لدورى أبطال أفريقيا، المنتظر استئنافه عقب التوقف الحالى بسبب تفشى فيروس كورونا فى العالم بأكمله.

وأعلن الاتحاد الأفريقى على عدد من التصورات الخاصة باستكمال ما تبقى من مباريات بدورى أبطال أفريقيا، والتى ستشهد مواجهة قوية للغاية بين الزمالك بطل نسخة الكونفدرالية والسوبر الأفريقيين أمام الرجاء البيضاوى المغربى الذى يعد أقوى الفرق المغربية خلال الفترة الحالية، والذى يتمتع لاعبوه بقوة وسرعة غير عادية فى المباريات التى خاضها الفريق.

مشوار الفريقين لم يكن فقط محمولاً بالتحديات بل جاء مثيراً للغاية، واستطاع كل منهما الوصول إلى الدور قبل النهائى للبطولة فى واحدة من أكثر النسخ إثارة، خاصة أن أطراف نصف النهائى للبطولة القارية خلال النسخة الحالية أندية عربية، حيث تجمع المواجهة الأخرى فريقى الأهلى المصرى ضد الوداد المغربى فى ديربى ينتظره عشاق الساحرة المستديرة.

وتكشف الأرقام الفنية للزمالك ضد الرجاء البيضاوى مدى قوة كل فريق وأى منهما له الأفضلية، حيث استطاع ممثل الكرة المصرية أن يحقق تفوقا فى متوسط عدد التمريرات فى المباراة الواحدة بفارق كبير عن منافسه المغربي، بالإضافة الى نسبة الاستحواذ والتسديد على المرمى، كما تجاوزت نسبة المراوغات الناجحة للاعبين مدرسة الفن والهندسة ضع الأرقام الخاصة بلاعبى البطل المغربى الباحث عن التتويج باللقب.

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فيما عدا ذلك نجح الرجاء البيضاء فى نسبة تشتيت الكرة من أمام المرمى بنسبة أعلى من الزمالك كدليل على قوته الدفاعية، بالإضافة إلى التمريرات الطويلة التى يعتمد عليها بشكل أكبر من بطل السوبر الافريقي.

وبحساب الأرقام تكمن أفضلية الزمالك على حساب الرجاء البيضاوى وفارق المهارات بين لاعبيه ومنافسه المغربى، والتى وضحت وإن كانت تحتاج الى دراسة من المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للقلعة البيضاء، وهل يؤثر ذلك سلبياً على الأداء الجماعى للفريق من عدمه.

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