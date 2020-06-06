شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُغري جاكسون موليكا بـ800 ألف دولار راتب سنوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغرى مسئولو النادي الأهلي جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي بالحصول على 800 الف دولار كراتب سنوي، لأقناعه باللعب للفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل، خاصة بعد تلقى اللاعب العديد من العروض مؤخراً ابرزها من ناديين بلجيكيين، وهو الأمر الذي تفضله إدارة مازيمبي لوجود اتفاقية تؤامه مع عدد من أندية بلجيكا تتيح لبطل الكونغو الحصول على نسبة كبيرة من عائد بيع اللاعب مستقبلاً تصل لأكثر من 40 % من قيمة الصفقة، وهو الأمر الذي لا يتوفر حال بيعه لأي نادٍ آخر سواء في أوروبا أو أفريقيا.

ويحاول الأهلي انهاء صفقة موليكا لتدعيم الهجوم الأحمر، خاصة بعد أن نال إعجاب إدارة النادي عقب إحرازه 15 هدفًا في 30 مباراة خاضها مع مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا على مدار موسمين، كما صنع 4 أهداف، كما أثنى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على قدرات اللاعب عقب مشاهدة العديد من المباريات له، ويرحب موليكا بالانتقال للأهلي إلا أن إدارة مازيمبى ترفض التخلي عن اللاعب، ويحاول مسئولو الأهلي اثناء إدارة مازيمبي عن قرارها الخاص برفض بيع موليكا للأهلي، لكون الفريق الأحمر يعد واحد من أهم منافسي مازيمبي على الصعيد القارى