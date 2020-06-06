شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعد تقريراً كاملاً عن الرجاء استعداداً لنصف نهائى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على استغلال فترة توقف النشاط الكروى التى تأتى ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، من أجل إعداد تقرير كامل ومفصل عن الرجاء المغربى، لشرحه إلى لاعبى الزمالك وتعريفهم بكافة نقاط القوة والضعف بالفريق المغربى، عند استئناف النشاط الرياضى.

ويأتى تقرير كارتيرون الذى حرص على إعداده خلال الفترة الماضية، بعدما كشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عن احتمالين لاستكمال الموسم الحالى من دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، فى ظل تفشي فيروس كورونا، والذى تسبب فى إيقاف المنافسات منذ منتصف شهر مارس الماضى، وأكد "كاف" استئناف الموسم الحالى من دورى أبطال أفريقيا من خلال مقترحين في خطاب أرسله إلى الاتحادات الأعضاء ونشرته وسائل إعلام مغربية وجاء كالتالي:

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الأول: إقامة مباريات الذهاب لنصف نهائي البطولة أحد أيام 31 يوليو و1 و2 أغسطس على أن تكون مباريات الإياب أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أغسطس.

أما المقترح الثاني فتقام مباراة الذهاب أحد أيام 4 أو 5 أو 6 من شهر سبتمبر المقبل، ومباراة الإياب أحد أيام 11 أو 12 أو 13 من نفس الشهر، فيما ستكون المباراة النهائية في المقترح الثاني يوم 23 أو 25 من نفس الشهر.

ويلتقي الزمالك مع الرجاء المغربى، بينما يواجه الأهلي، نظيره فريق الوداد المغربى، فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا بينما على مستوى كأس الكونفدرالية، سيلتقي بيراميدز مع حوريا كوناكرى الغيني، ونهضة بركان المغربي مع مواطنه حسنية أغادير وكان "كاف" قد قرر تأجيل نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، فى شهر ابريل الماضى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.