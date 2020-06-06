مايكل جوردان يتبرع بــ100 مليون دولار لمكافحة العنصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أعلنت متحدثة باسم نجم كرة السلة السابق الأمريكي مايكل جوردان، أنه سيتبرع بمبلغ مليون دولار (نحو 88 مليون يورو) لدعم جهود مكافحة العنصرية على مدار الأعوام العشرة المقبلة.
وأوضحت أن المبلغ سيوجه إلى المنظمات التي تعمل من أجل المساواة والعدالة الاجتماعية وفرص التعلم.
وكان جوردان -57 عاما- قد أبدى قبل أيام حزنه وغضبه إزاء حادث مقتل جورج فلويد، المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، خلال احتجازه من جانب الشرطة الأمريكية في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا وسط غرب الولايات المتحدة ، والذي أثار موجة احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وخارجها ضد العنصرية وعنف الشرطة.
وقال جوردان في بيان :"حياة السود تهم. وطالما لم يتم القضاء تماما على العنصرية المتأصلة في بلادنا، سنواصل حماية وتحسين حياة السود."
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