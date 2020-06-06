اتحاد الكرة يحدد موعدًا مبدئيًا للموسم الجديد

تدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، انطلاق الدوري في الموسم الجديد خلال النصف الثاني من شهر أغسطس. وشهدت الأيام الماضية مطالبات من الأندية بإقامة الدوري خلال النصف الثاني من أغسطس، حتى تكون الصورة أصبحت أكثر وضوحًا لفيروس الدوري خلال النصف الثاني من أغسطس، حتى تكون الصورة أصبحت أكثر وضوحًا لفيروس كورونا ومدى انتشاره داخل البلاد بعد شهر يونيو الجاري. ولم يحسم اتحاد الكرة قراره، وإذا ما كان سيبدأ الموسم الجديد بما تبقى من لقاءات كأس مصر في الموسم الحالي، أو البدء بمباريات الدوري بشكل طبيعي ثم إقامة مباريات كأس مصر.

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